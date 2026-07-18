La fe por la Scaloneta convoca a una misa inédita en el santuario de San Expedito: conocé la fecha y la hora

En Angaco, la devoción religiosa y la pasión por la Scaloneta se fusionarán en la previa de la final del Mundial.

Este domingo 19 de julio habrá misa en honor a la Scaloneta en San Expedito, Angaco.

El fútbol en Argentina hace tiempo que dejó de ser simplemente un deporte para convertirse en una cuestión de fe. Pero este fin de semana, la provincia de San Juan llevará esa máxima un paso más allá, uniendo de manera oficial el fervor popular por la Scaloneta con la devoción al santo de las causas justas y urgentes.

El escenario de este particular encuentro será el Santuario de San Expedito, ubicado en la localidad de El Bosque, en el departamento Angaco. Allí, la comunidad religiosa local ha convocado a una misa especial que promete quedar en el recuerdo de los sanjuaninos: una celebración litúrgica dedicada exclusivamente a la "Scaloneta".

"Con fe, Unidos por Nuestra Selección" Bajo este lema que sintetiza el espíritu de la convocatoria, la cita está programada para mañana, domingo 19 de julio, a partir de las 11,30. La ceremonia estará a cargo del sacerdote Juan Leiva, quien guiará a los presentes en una jornada de oración que buscará no sólo agradecer las alegrías ya brindadas por el equipo de Lionel Scaloni, sino también pedir por el bienestar, la salud y el futuro de cada uno de los jugadores que visten la camiseta nacional.

"La idea es canalizar toda esa energía positiva y el amor que el pueblo siente por la Selección a través de la oración. El deporte une, y la fe también. ¿Por qué no celebrarlos juntos?", expresaron desde la organización del santuario.

El altar se tiñe de celeste y blanco A diferencia de las misas tradicionales, donde impera la formalidad en la vestimenta, para esta ocasión las autoridades eclesiásticas han lanzado una propuesta abierta y colorida: está permitido asistir vistiendo camisetas de la Selección, portando banderas, bufandas o cualquier distintivo albiceleste.