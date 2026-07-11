La pasión por la Scaloneta invadió la Fiesta del Carneo Español donde todo se tiñó de celeste y blanco

El Predio Gaucho José Dolores se convirtió en una cancha, pese a que no fue escenario de ningún encuentro deportivo. Es la postal que mostró este sábado el lugar durante la apertura de la Fiesta del Carneo Español, en Rawson, donde los sanjuaninos mostraron su pasión por la Scaloneta .

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Guirnaldas celestes y blancas atravesaron el sector del predio destinado a la fiesta, dándole marco a la pasión por la Selección Argentina. Pero, no fue el único accesorio que le dio un tinte mundialista a este evento tradicional que convocó a miles de sanjuaninos. El municipio se encargó de colocar banderas argentinas en cada mesa del patio gastronómico y hasta de embanderar el escenario mayor.

Aunque, el toque más llamativo lo agregaron los propios productores que se esmeraron en demostrar su pasión y apoyo a la Scaloneta. En el puesto de El Gaucho no escatimaron en detalles. Con banderas gigantes y globos albicelestes enmarcaron el stand que fue una atracción para los visitantes que no sólo pararon en el lugar para degustar los embutidos, sino también para tomarse fotos con la decoración de fondo.

Otro de los puestos que atrajo todas las miradas y visitas fue el de ‘Emilse Embutidos’. Y no sólo para probar el queso criollo que ofreció para degustar, sino para tomarles fotos a sus propietarios que lucieron como delantales una bandera argentina, además de decorar su sector con guirnaldas albiceleste.

Todos los puestos mostraron su pasión argentina. En algunos hasta incluyeron un poster gigante con la imagen de la Selección Argentina campeona en el 2022 o de la copa mundial. Incluso algunos bautizaron su stand con el nombre de ‘La Argentinidad’ o usaron tizas celeste y blanca para escribir los precios en las pizarras.

A esto pasión se sumó la que aportaron los sanjuaninos que llegaron al predio del Médano de Oro para disfrutar de la fiesta y que lucieron gorros, remeras y hasta ponchos con los colores de la Scaloneta.

Ventas lentas, pero muchas expectativas

Pese a que al mediodía el predio ya estaba colmado de gente, las ventas marcharon lento. Así lo dijeron los productores que mostraron muchas expectativas sobre un ‘repunte’ para la tarde y para mañana domingo cuando se realice la segunda jornada de la Fiesta del Carneo Español. ‘Por ahora hay pocas ventas, pero esperamos que a medida que avance la jornada mejore, una vez que la gente recorra el predio y pruebe los productos y compare los precios’, dijo Bárbara Vildoso, de ‘Emilse Embutidos’.

Si bien los precios de los productos de carneo caseros y artesanales en todos los puestos se caracterizan por ser más económicos que los que ofrece el mercado, hay diferencias entre uno y otro. En promedio se pueden encontrar los siguientes valores:

Chorizo: desde $6.000 el kilo.

Morcilla: desde $5.000 el kilo.

Jamón: desde $32.000 el kilo.

Salame: desde $10.000 el kilo.

Panceta: desde $12.000 el kilo.

Arrollado: desde $12.000 el kilo.

A estos se suman las ofertas y promociones que ofrecen la mayoría de los productores para tentar a la clientela.

La segunda jornada de la fiesta

Mañana domingo se desarrollará la segunda jornada de la Fiesta del Carneo Español y estos son algunos de los datos a tener en cuenta para disfrutar del evento.

Ingreso y Ubicaciones

Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Horario: el predio abre sus puertas a las 10.

el predio abre sus puertas a las 10. Mesas libres: el patio gastronómico dispondrá de mesas de uso gratuito y sin costo, que se ocuparán por estricto orden de llegada.

el patio gastronómico dispondrá de mesas de uso gratuito y sin costo, que se ocuparán por estricto orden de llegada. Mesas preferenciales (novedad): se incorporó un cupo limitado de 100 mesas (con 10 sillas cada una) frente al escenario principal.

se incorporó un cupo limitado de 100 mesas (con 10 sillas cada una) frente al escenario principal. Valor de la reserva: $20.000 por mesa.

$20.000 por mesa. Tolerancia: s e guardan hasta las 14:00 horas de cada día; luego se liberan al público.

e guardan hasta las 14:00 horas de cada día; luego se liberan al público. Servicio Premium: permite atención personalizada en la mesa por un prestador privado para evitar filas.

permite atención personalizada en la mesa por un prestador privado para evitar filas. Cómo reservar: por WhatsApp a través del asistente virtual "Lito" al 264 570-2020 (Opción "Reserva de mesas"). La reserva se confirma una vez acreditado el pago.

Estacionamiento y Colectivos

Motos: $2.000.

$2.000. Autos y camionetas: $4.000.

$4.000. Transporte público: Las líneas 200 y 201 de RedTulum llegarán hasta las inmediaciones del predio.

Qué se puede llevar y qué no