    • 9 de julio de 2026 - 17:45

    ¡Guerra fría en el cucurucho! Insólita campaña de una heladería para apoyar a la Scaloneta

    Propuso congelar la venta de chocolate suizo como cábala mundialista para el próximo partido de Argentina.

    La heladería arenga a pedir solo chocolate argentino hasta que termine el partido.&nbsp;

    La heladería arenga a pedir solo chocolate argentino hasta que termine el partido. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La locura mundialista sumó un insólito capítulo en Argentina. De cara al próximo cruce de la selección, una conocida cadena de heladerías decidió suspender temporalmente el despacho de su clásico chocolate suizo como una particular cábala. Bajo la premisa de "mantener a los rivales congelados", el sabor quedó totalmente vedado.

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    Ante el partido que la Scaloneta disputará contra Suiza el sábado 10 de julio a las 22:00 (hora argentina), la divertida estrategia de Grido busca mermar las energías del adversario desde el mostrador. La gráfica oficial exhibe una cruz roja cancelando la bocha de crema helada y la leyenda "No vendemos chocolate suizo. Acá sólo chocolate argentino", demostrando que la camiseta se defiende hasta con la cuchara!

    La campaña de la heladería Grido ante el próximo partido de Argentina en el Mundial

    La campaña de la heladería Grido ante el próximo partido de Argentina en el Mundial

    "Mantengamos a los suizos en el freezer. Chocolate Suizo NO DISPONIBLE en ninguna Grido hasta el próximo partido", arenga la heladería, para acompañar el flyer que da vuelta por las redes.

    La reacción a la campaña de la heladería

    La movida generó risas y una catarata de reacciones y comentarios entre los hinchas, algunos de los cuales, sin embargo, dijeron que es uno de los sabores más pedidos, y que, más allá de lo ocurrente de la cruzada, los tachos de chocolate suizo no están intactos.

    "Y después nos preguntamos Por qué envidian a Argentina NO SE COMPARA LA IMPRONTA, OCURRENCIA E INTELIGENCIA", dijo una seguidora, al tiempo que otro tipeó "Hoy es la mejor publicidad lejos jajajaja". "Jajaja muy bueno ...argentina no lo entenderías", resumió otro.

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