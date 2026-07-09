Una obra clave: Mogna dejará de quedar aislada por las crecidas en verano

La localidad de Mogna , en Jáchal, está a punto de dejar atrás una histórica problemática que afecta a sus habitantes cada vez que llegan las lluvias estivales. Según confirmó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea , en un plazo de dos semanas comenzarán de manera efectiva los trabajos de construcción de los dos puentes proyectados sobre los badenes de acceso , puntos críticos que suelen quedar inhabilitados ante las crecidas de los ríos.

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La ejecución de la obra fue adjudicada a la empresa Federico Hnos., firma que ya se encuentra trabajando en la instalación del obrador y el montaje de la logística necesaria para iniciar las tareas simultáneas en ambos frentes.

El proyecto es considerado estratégico para el norte de la provincia. La construcción de estos puentes permitirá garantizar el ingreso y egreso permanente de servicios esenciales, como ambulancias, transporte público y vehículos de abastecimiento, evitando el aislamiento que sufre la comunidad cuando los caudales de los ríos Tafí y La Quebrada superan los badenes actuales.

Ambas estructuras han sido diseñadas para perdurar. Además de la calzada de ripio de siete metros de ancho, los puentes contarán con sistemas de defensas hidráulicas, iluminación, señalización vial y protecciones como muros de piedra y gaviones, pensados para resistir la fuerza erosiva de las crecidas.

El plazo de ejecución estimado es de entre ocho y nueve meses. Si el cronograma se cumple según lo previsto, las estructuras estarían finalizadas antes de que termine el 2027, garantizando que los vecinos de Mogna cuenten finalmente con un acceso seguro y permanente durante todo el año.

Fuente: Actualidad Jachallera