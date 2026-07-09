    • 9 de julio de 2026 - 10:35

    Una obra clave: Mogna dejará de quedar aislada por las crecidas en verano

    Una de las obras más esperadas por los habitantes de la localidad de Mogna comenzará a convertirse en realidad en las próximas semanas.

    La última crecida que dejó aislada Mogna.

    La última crecida que dejó aislada Mogna.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La localidad de Mogna, en Jáchal, está a punto de dejar atrás una histórica problemática que afecta a sus habitantes cada vez que llegan las lluvias estivales. Según confirmó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea, en un plazo de dos semanas comenzarán de manera efectiva los trabajos de construcción de los dos puentes proyectados sobre los badenes de acceso, puntos críticos que suelen quedar inhabilitados ante las crecidas de los ríos.

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    La ejecución de la obra fue adjudicada a la empresa Federico Hnos., firma que ya se encuentra trabajando en la instalación del obrador y el montaje de la logística necesaria para iniciar las tareas simultáneas en ambos frentes.

    Una inversión clave para la conectividad

    El proyecto es considerado estratégico para el norte de la provincia. La construcción de estos puentes permitirá garantizar el ingreso y egreso permanente de servicios esenciales, como ambulancias, transporte público y vehículos de abastecimiento, evitando el aislamiento que sufre la comunidad cuando los caudales de los ríos Tafí y La Quebrada superan los badenes actuales.

    La inversión total, financiada a través del Fideicomiso Minero Fase VI Veladero, se desglosa de la siguiente manera:

    • Puente sobre el río Tafí: Contará con una inversión de 1.653.640.000 pesos. Será una estructura de 50 metros de largo, con doble carril y veredas peatonales.
    • Puente sobre el río La Quebrada: Tendrá un presupuesto de 2.046.700.000 pesos. Con una longitud de 20 metros, esta obra presenta mayores desafíos técnicos por las características del terreno, lo que justifica su inversión.

    Detalles de la obra y plazos

    Ambas estructuras han sido diseñadas para perdurar. Además de la calzada de ripio de siete metros de ancho, los puentes contarán con sistemas de defensas hidráulicas, iluminación, señalización vial y protecciones como muros de piedra y gaviones, pensados para resistir la fuerza erosiva de las crecidas.

    El plazo de ejecución estimado es de entre ocho y nueve meses. Si el cronograma se cumple según lo previsto, las estructuras estarían finalizadas antes de que termine el 2027, garantizando que los vecinos de Mogna cuenten finalmente con un acceso seguro y permanente durante todo el año.

    Fuente: Actualidad Jachallera

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