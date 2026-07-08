    • 8 de julio de 2026 - 21:17

    El departamento San Martín invita a vivir el Festival del Barrilete en vacaciones

    Se trata de una propuesta libre y gratuita para disfrutar en familia, que se llevará a cabo el domingo 12 de julio, de 14 a 18 horas, en el Complejo Ceferino Namuncurá.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de San Martín invita a vecinos y visitantes a participar del Festival del Barrilete, una propuesta recreativa y gratuita que se realizará el domingo 12 de julio, de 14 a 18 horas, en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá.

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    La iniciativa está pensada para que grandes y chicos compartan una tarde al aire libre, en la que los barriletes volverán a llenar de color el cielo sanmartiniano. Además, el encuentro contará con una variada programación que incluirá espectáculos en vivo, shows de canto y danza, intervenciones artísticas, premios, sorteos y diversas sorpresas para toda la familia.

    Como parte de la jornada, también habrá un paseo de emprendedores y artesanos, brindando un espacio para que productores locales exhiban y comercialicen sus creaciones, fortaleciendo así la economía regional y ofreciendo una propuesta complementaria para quienes asistan al evento.

    Desde el municipio destacaron que el Festival del Barrilete busca promover el encuentro comunitario, la recreación y el disfrute de los espacios públicos, consolidándose como una de las actividades previstas para las vacaciones de invierno y una oportunidad para compartir momentos en familia.

    La invitación está abierta a todas las familias del departamento y de localidades vecinas, que podrán acercarse con sus propios barriletes y sumarse a una jornada especialmente organizada para jugar, disfrutar y crear recuerdos inolvidables.

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