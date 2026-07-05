San Martín se quedó sin nada ante un Chacarita que se sacó la lotería

Un golpe inesperado. Un masazo que en Concepción nadie vio venir y es que San Martín perdió 1-0 contra Chacarita Juniors en el reinicio de la Primera Nacional por un gol de otro partido. Una caída que apura todos los tiempos en el Verdinegro que se desacomodó en las posiciones de la Zona B tras esta fecha 19ª.

Ese golazo de Meléndez, en el primer tiempo, terminó siendo un castigo exagerado para el Verdinegro que ahora deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Güemes , con la urgencia de volver a ganar en la Primera Nacional.

De menor a mayor y con castigo excesivo. Así fue el resumen exacto del primer tiempo de un San Martín que empezó mucho mejor que Chacarita, que manejó la pelota con criterio y que antes de los 30' de la primera etapa hizo méritos para abrir el marcador.

Con Funez, con Rossi, con un remate de Zuliani que se fue por encima del travesaño. Pero a los 31' llegó un centro al corazón del área, se elevó solo Cuello, la volvió a meter a la medialuna del área y Meléndez la agarró de aire para clavarla en el ángulo de Díaz Robles que nada pudo hacer .

Chacarita, en el peor pasaje del primer tiempo, se sacaba la lotería. San Martín, golpeado, sintió el impacto de ese gol y le costó reacomodarse. Se le fue el primer tiempo con esa sensación de injusticia que debía revertir en el complemento.

Un desafío que se le planteó a este San Martín, que estaba obligado a resolverlo. Y así encaró el segundo tiempo, com más presión, con más profundidad aunque sin encontrar soltura en la creación.

Así y todo, arrinconó por momentos a Chacarita y tuvo antes de los 15' un par de chances con Funez y con Zuliani, pero respondió bien el arquero Losas. Siguió insistiendo San Martín y Guillermo Acosta tuvo una clara dentro del área, aunque no acertó en la definición. Y sobre los 30', Nadalín la tuvo en el segundo palo, pero no pudo conectarla para el empate.

Schiapparelli metió todo. Adentro Lattanzio, Iachetti y Juncos. San Martín volcado al ataque, pero ya sin mucha lucidez como para elegir el mejor camino. Metió un par de centros repetidos, fue perdiendo consistencia y le simplificó mucho el trabajo defensivo a Chacarita.

En la recta final, ya no hubo ideas y San Martín fue solamente amor propio. No le alcanzó para nada porque terminó perdiendo un partido increíble cuando al menos mereció un empate. Cosas del fútbol. Chacarita se llevó todo de San Juan con un gol de otro partido y contra eso, poco se puede hacer.

SÍNTESIS

SAN MARTÍN 0

Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Julián Marchio, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Leonardo Monje, Sebastián González,Gabriel Hachen; Genaro Rossi y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

CHACARITA 1

Federico Losas; Francisco Facello, Milton Leyendeker, Nicolás Pantaleone, Nicolás Cháves; Tomás Pérez Serra, Dylan Duran, Mario Sanabria, Alvaro Cuello; Maximiliano Meléndez y Alexis Domínguez. DT: Cristian Grabinski.

Goles: PT, 37m. Meléndez (CH).

Cambios: PT, 31m. S. Acosta por Pantaleone (CH); ST, 12m. Perdomo por Durán (CH) y Brun por Sanabria (CH); 22m. Bruno Juncos por Hachem (SM) y Carlo Lattanzio por Acosta (SM); 29m. Cristaldo por Meléndez (CH) y por Acosta (CH); 33m. N. Iachetti por Rossi (SM); 41m. Rumbolo por y Nieva por Marchio (SM).

Arbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Hilario Sánchez.