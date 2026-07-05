Tour de Francia: el mexicano Del Toro hizo historia y ganó la segunda etapa

El mexicano I saac del Toro se ha adjudicado la segunda etapa del Tour de Francia 2026 , entre Tarragona y Barcelona, en un emocionante sprint en el que ha contado con un gregario de lujo: Tadej Pogacar. En la general se mantiene el danés Jonas Vingegaard, que ha entrado en el mismo grupo de favoritos, pero se ha visto superado en la meta.

Isaac del Toro, la joya del ciclismo mexicano, se quedó con la boca abierta al cruzar la meta y sin palabras al convertirse en el segundo mexicano en lograr una victoria de etapa en el Tour de Francia después de Raúl Alcalá, quien ganó dos: en Francorchamps en 1989; y en Épinal en 1990.

Lo consiguió este 5 de julio en la segunda etapa del Tour de Francia 2026. El mexicano debutó en la carrera gala el día anterior, pero era una contrarreloj por equipos, así que de hecho, esta etapa 2 era la primera de victoria individual. Así que, en su primer día de carrera en línea en el Tour de Francia, logró la victoria. Solo tiene 22 años.

"Esto lo significa todo para mí. Soy un chico muy privilegiado. Todo el equipo me ha dado mucha confianza. Es el trabajo de todo el equipo. Gracias a mi familia, a mis amigos... No lo puedo creer. Es increíble", decía Del Toro a la organización después de escribir su primera página dorada en el Tour de Francia. "Esto lo significa todo para mí. Soy un chico muy privilegiado. Todo el equipo me ha dado mucha confianza. Es el trabajo de todo el equipo. Gracias a mi familia, a mis amigos... No lo puedo creer. Es increíble", decía Del Toro a la organización después de escribir su primera página dorada en el Tour de Francia.

Este triunfo llegó cuando todo el mundo esperaba que la etapa 2 se cerrara con un esprint entre los tres favoritos al maillot amarillo: Tadej Pogaar, su líder de equipo; Jonas Vingegaard, actual líder de la general y Remco Evenepoel, vigente campeón olímpico.

El trabajo de Del Toro en este Tour de Francia 2026 es el de gregario: es decir, trabajar junto a su equipo, el UAE Team Emirates XRG, para que su líder logre su quinto Tour.

Pero su trabajo en el final de la etapa para lanzar a su líder fue tan bueno que ambos abrieron el espacio suficiente para que el esloveno hiciera el gesto de la jornada: frenar para que Del Toro pudiera cruzar la meta primero, mientras él le daba palmadas en la espalda, ya celebrándolo antes de que el mexicano fuera incluso consciente.

"Íbamos súper rapido. Sabíamos que esto podía pasar. Hicimos un plan para Tadej y lo llevamos a cabo. Pero el espacio que teníamos era mayor [de lo esperado], así que solo fluí hasta la meta. Quiero agradecer estar en el mismo equipo que Tadej. Es el mejor equipo del mundo", remarcó el mexicano después de fundirse en un abrazo con Pogacar tras cruzar la línea de meta.

"Estoy lleno de emociones. No os podéis hacer a la idea de cómo me siento ahora mismo. Todo lo que está pasando no tiene sentido", describió Del Toro.