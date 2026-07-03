Tour de Francia 2026: Pogacar busca su quinto título en una histórica salida desde Barcelona

El Tour de Francia 2026 se une al Mundial de futbol con una 113.ª edición que arranca este sábado 4 de julio en Barcelona, España, y termina el 26 de julio en París, después de 21 etapas. Será con una etapa contrarreloj por equipos y con un inicio lejos de Francia, en una Barcelona vestida de gala.

El frío se metió en la previa de la Scaloneta: el centro, con pocas camisetas y mucho apuro por llegar a casa

Una salida inédita desde Catalunya que puede ser origen de un hecho histórico: el gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar, pretende lograr un quinto título que le uniría en el palmarés con Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

La Ciudad Condal, que ya recibió el Tour en 2013, lanzará la "Grande Boucle" después de la reciente visita del Papa León XIV y del estreno de la reforma de la Sagrada Familia. Barcelona y el Tour harán un "buen tándem", como reflejan los carteles que adornan las luminosas calles de la ciudad.

El Tour comenzará con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros, seguida de una segunda etapa quebrada con final en Montjuic. Apenas 48 horas después llegará la primera gran prueba para la clasificación general con la llegada en alto a Les Angles, en los Pirineos franceses.

Durante la primera semana destaca la etapa con final en Foix, con cuatro puertos, y especialmente la sexta jornada con llegada a Gavarnie-Gèdre, que incluirá el histórico Tourmalet, además de nuevos ascensos como el Col de la Griffoul, Col du Page, Col du Haag, Plateau de Solaison y Col de Sarenne.

LOS CANDIDATOS

Con Pogacar como indiscutible favorito y Jonas Vingegaard, Paul Seixas y Juan Ayuso como alternativas, el Tour 2026 tendrá un recorrido de 3,334 kilómetros, con 54,540 metros de desnivel acumulado, dos contrarrelojes, una individual y otra inicial por equipos, mucha montaña repartida en los cinco macizos franceses, con cinco finales en alto y el Alpe d'Huez como juez en dos etapas consecutivas.

Nadie duda de la condición de favorito de Tadej Pogacar (Klanec, 27 años). En 16 días de competición en 2026 lleva 13 triunfos, y su objetivo es entrar en la lista de leyendas. Toda la temporada está enfocada para que el doble campeón del mundo logre el quinto maillot amarillo en París.

Su gran rival será el danés Jonas Vingegaard (Visma), ganador de la Vuelta 2025 y del reciente Giro. El nórdico, quien derrotó a Pogacar en los Tour de 2022 y 2023, asegura encontrarse al nivel de aquellos años una vez superadas las graves secuelas de la caída en la Itzulia 2024.

Tanto Pogacar como Vingegaard llegan con sus mejores equipos para las tres semanas de competencia. Al esloveno le respalda, entre otros, el mexicano Isaac del Toro, ganador del Tour de Auvernia, y al danés una formación diseñada para la montaña, con Sepp Kuss y Matteo Jorgenson.

El francés Paul Seixas (19 años) es la gran sensación de la temporada. El líder del Decathlon alimenta el sueño de todo un país, que busca un sucesor de Bernard Hinault, último ganador francés del Tour en 1985.

El Tour no estaba en los planes iniciales de Seixas, pero su exhibición en la Itzulia convenció al Decathlon de darle la oportunidad en Barcelona. La gran incógnita será su respuesta física a partir de la segunda semana.