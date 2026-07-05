Torneo Clausura: Desamparados goleó a San Lorenzo y también es puntero

En su cancha, por la tercera fecha del Torneo Clausura, el Puyutano no perdonó nada. Ganaron Minero, Sarmiento y Carpintería.

Goleada. Desamparados no perdonó a San Lorenzo de Ullum y sigue al tope del Torneo Clausura local.

Se completó la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y Sportivo Desamparados no aflojó en ese sprint inicial que lo tiene en la punta. Y lo hizo con goles porque de local venció por 4-0 a San Lorenzo de Ullum para igualar la línea de Alianza, Colón y Trinidad que tienen puntaje ideal.

Daniel Castro, Santiago Tello, Cristian Ramírez y el debutante Franco Goria marcaron los goles del Puyutano.

El campeón del Apertura, Atlético Minero logró su primera victoria al derrotar por 3-1 a Defensores de Argentinos en cancha de Juventud Unida. Mientras que el que perdió el paso de puntero fue Atenas Pocito que perdió feo en Carpintería por 4-1.