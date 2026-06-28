    • 28 de junio de 2026 - 18:41

    Torneo Clausura: Alianza no perdonó a Unión en Rawson y también manda

    Se completó la segunda fecha del Torneo Clausura y los Lechuzos sumaron puntaje ideal con dos victorias. Desamparados y Trinidad también ganaron.

    Rodeado. Luciano Riveros, que fue titular en Alianza, trata de escapar del triple cerco de Unión. PH: TM.

    Rodeado. Luciano Riveros, que fue titular en Alianza, trata de escapar del triple cerco de Unión. PH: TM.

    Foto:

    TARLY MARTIN
    Por Ariel Poblete

    Arranque ideal para Atlético de la Juventud Alianza en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina y es que completando la segunda fecha, el Lechuzo venció por 2-0 al Atlético Unión en Rawson para ser uno de los punteros del certamen.

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    Gonzalo Avellaneda, en el primer tiempo, y Marcos Santander casi en el descuento, le dieron los goles a Atlético Alianza que había debutado con triunfo y goleada ante Peñarol en la primera jornada.

    En cancha de Peñarol, otro de los que sumó su segunda victoria consecutiva fue Atlético Trinidad que con un gol de Diego Paredes, en el primer tiempo, venció por 1-0 a Defensores de Argentinos. El local tuvo la gran chance del empate a través de un penal que Jairo Díaz le contuvo a Bruno Villegas.

    En Zonda, Sportivo Desamparados no quiso ser menos y metió su segundo triunfo al hilo y de visitante para también tener puntaje perfecto en el comienzo del Torneo Clausura. El Vibora venció por 3-1 a un Juventud Zondina que se sigue hundiendo en las posiciones y en la pelea por el descenso.

    Finalmente, en La Rinconada, Atenas Pocito no perdonó como local y venció por 2-0 a Villa Ibañez, que había arrancado el torneo ganandole el clásico a San Lorenzo en Ullum.

    La fecha comenzó el sábado con la goleada de Colón por 5-0 sobre Sarmiento de Zonda, mientras que en Marquesado, el local igualó 1-1 con Atlético Minero. San Lorenzo y Deportivo Carpintería empataron 3-3, en tanto que 9 de Julio igualó 2-2 con Rivadavia. Finalmente, en Alto de Sierra, López Peláez y Peñarol terminaron empatados sin goles.

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