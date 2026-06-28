    • 28 de junio de 2026 - 17:36

    Argentina y un camino corto para volver a soñar con el bicampeonato

    Argentina se prepara para 16 días intensos y decisivos en el Mundial con primera estación en Cabo Verde.

    Allanado. El camino de Argentina en la Fase Final dio las señales que arman la combinación perfecta para soñar con el bicampeonato.

    Allanado. El camino de Argentina en la Fase Final dio las señales que arman la combinación perfecta para soñar con el bicampeonato.

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    Por Ariel Poblete

    Empieza el otro Mundial para Argentina y por esos caprichos del fútbol, guste a quien le guste, la combinación de caminos para la Gran Final lo terminó ubicando en platea preferencial. Arranque con Cabo Verde, luego chance de Australia o Egipto y más adelante, ninguno de los grandes candidatos en la senda.

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    Pero nada está escrito en el fútbol y por eso tal vez sea tan maravilloso porque nada garantiza que en 90' 120' y penales, siempre gane el mejor. Por eso, el 'paso a paso' que retumba en el campamento argentino tiene más justificación que nunca.

    POrque nadie gana con la camiseta y Cabo Verde ya les amargó la existencia a dos con historia como España y Uruguay. Se ganó respeto, se generó su espacio y Argentina que vive un momento mágico, tendrá que tener sus cuidados. En nombres, el equipo de Scaloni es más. En funcionamiento, ni hablar. Un presente perfecto para Messi, corona toda la previa nacional y así, el camino parece más corto.

    Será cuestión de ir primero por Cabo Verde. Luego, ver que toca. Australia o el Egipto de Salah podría ser la próxima estación. Y claro, esperar por este lado de la llave lo que hagan Suiza contra Argelia y Colombia contra Ghana.

    La próxima estación será en semifinales. Con los que apuntan a pelear esa plaza como Brasil por su historia, México por la localía, Inglaterra por su historia y algún otro que sorprenda. Ahí, sería lindo el mano a mano en el Superclásico Sudamericano o el nuevo clásico que instalaron los Aztecas contra el Tri mexicano. Pero para llegar a ese 15 de julio, quedan dos estaciones previas en el camino corto que le tocó al campeón del mundo, tal vez como un guiño del destino.

    Creer o reventar. Iilusionados otra vez, con lo que Argentina hace en la cancha y con esos detalles caprichosos y favorables afuera del campo de juego. Una combinación perfecta para seguir más juntos que nunca. Aunque los especuladores de siempre hablen de las influencias de Chiqui Tapia, los favores de Infantino y la complicidad de la FIFA. Es que al final, el que puede... puede y los demás, solo aplauden.

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