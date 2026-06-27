Argentina venció a Jordania y cerró la fase de grupos con puntaje ideal

La Selección se impuso 3-1 con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Con una formación alternativa y Lionel Messi comenzando el encuentro en el banco de suplentes, la Albiceleste dominó desde el inicio. El primer gol llegó a los 19 minutos, cuando Giovani Lo Celso ejecutó un impecable tiro libre que dejó sin respuestas al arquero rival. Más tarde, Lautaro Martínez amplió la ventaja de penal para irse al descanso 2-0.

En el complemento, Jordania descontó a través de Musa Al-Taamari, pero la reacción duró poco. Scaloni mandó a la cancha a Lionel Messi y el capitán volvió a marcar la diferencia. A diez minutos del final, el rosarino anotó el 3-1 definitivo con otro exquisito tiro libre, sellando el triunfo argentino.