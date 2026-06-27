    • 27 de junio de 2026 - 20:33

    Argentina venció a Jordania y cerró la fase de grupos con puntaje ideal

    La Selección se impuso 3-1 con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

    Lionel Messi.

    Lionel Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una formación alternativa y Lionel Messi comenzando el encuentro en el banco de suplentes, la Albiceleste dominó desde el inicio. El primer gol llegó a los 19 minutos, cuando Giovani Lo Celso ejecutó un impecable tiro libre que dejó sin respuestas al arquero rival. Más tarde, Lautaro Martínez amplió la ventaja de penal para irse al descanso 2-0.

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    En el complemento, Jordania descontó a través de Musa Al-Taamari, pero la reacción duró poco. Scaloni mandó a la cancha a Lionel Messi y el capitán volvió a marcar la diferencia. A diez minutos del final, el rosarino anotó el 3-1 definitivo con otro exquisito tiro libre, sellando el triunfo argentino.

    Con esta victoria, Argentina completó una fase de grupos perfecta, con tres triunfos en tres presentaciones, y avanzó a los 16avos de final como líder de su zona. El próximo desafío será frente a Cabo Verde, en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.

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