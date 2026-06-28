    • 28 de junio de 2026 - 00:55

    Emotivo minuto de silencio por las víctimas de Venezuela antes de Argentina-Jordania

    En la previa del partido por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, jugadores, cuerpo técnico e hinchas homenajearon a las víctimas de los terremotos que dejaron miles de muertos en Venezuela.

    Minuto de silencio por las víctima de Venezuela.

    Minuto de silencio por las víctima de Venezuela.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La previa del encuentro entre Argentina y Jordania, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, estuvo marcada por un momento de profundo respeto y emoción. Antes del pitazo inicial, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela esta semana.

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    Con los dos equipos formados en el centro del campo y el estadio completamente en silencio, jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, árbitros y miles de espectadores participaron del tributo en memoria de las personas fallecidas por la tragedia.

    El homenaje fue dispuesto por la FIFA luego del desastre provocado por los dos fuertes sismos registrados el miércoles, que ocasionaron miles de víctimas fatales, heridos y severos daños materiales, además del colapso de edificios e infraestructura en distintas ciudades venezolanas.

    La ceremonia estuvo acompañada por un clima de recogimiento en las tribunas, donde el público respetó el minuto de silencio antes de dar paso al inicio del encuentro.

    El gesto se sumó a las múltiples muestras de solidaridad que el mundo del deporte expresó en las últimas horas hacia el pueblo venezolano, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por los terremotos.

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