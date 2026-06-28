Emotivo minuto de silencio por las víctimas de Venezuela antes de Argentina-Jordania

En la previa del partido por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, jugadores, cuerpo técnico e hinchas homenajearon a las víctimas de los terremotos que dejaron miles de muertos en Venezuela.

La previa del encuentro entre Argentina y Jordania, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, estuvo marcada por un momento de profundo respeto y emoción. Antes del pitazo inicial, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela esta semana.

Con los dos equipos formados en el centro del campo y el estadio completamente en silencio, jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, árbitros y miles de espectadores participaron del tributo en memoria de las personas fallecidas por la tragedia.

El minuto de silencio previo al partido entre Argentina y Jordania por las víctimas en el trágico terremoto en Venezuela pic.twitter.com/qgqvybgbXM — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026 El homenaje fue dispuesto por la FIFA luego del desastre provocado por los dos fuertes sismos registrados el miércoles, que ocasionaron miles de víctimas fatales, heridos y severos daños materiales, además del colapso de edificios e infraestructura en distintas ciudades venezolanas.

La ceremonia estuvo acompañada por un clima de recogimiento en las tribunas, donde el público respetó el minuto de silencio antes de dar paso al inicio del encuentro.