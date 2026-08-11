Los 10 terremotos de magnitud 7 o más que ya sacudieron al mundo en 2026

El nuevo terremoto de Colombia volvió a poner el foco sobre la actividad sísmica global y reactivó una estadística que ya impresiona por sí sola: 2026 suma diez grandes sismos de magnitud 7 o más . Algunos ocurrieron a gran profundidad o lejos de zonas densamente pobladas y casi no dejaron consecuencias, mientras que otros derivaron en tragedias humanas y severos daños materiales.

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El primer gran terremoto del año ocurrió cerca de Kota Belud , en el estado malasio de Sabah. Una de sus particularidades fue su enorme profundidad, de unos 629 kilómetros , lo que ayudó a reducir su impacto. No se reportaron víctimas fatales.

El primer gran sismo de 2026 se registró en Malasia, cerca de Kota Belud, y tuvo un foco inusualmente profundo.

Poco más de un mes después, un sismo de 7,5 sacudió la zona ubicada al oeste de Neiafu , en Tonga. También fue un evento profundo, con foco a unos 234 kilómetros , y no generó daños importantes ni amenaza de tsunami.

El terremoto de Tonga fue uno de los más intensos del año, aunque su gran profundidad evitó mayores daños.

3) 30 de marzo – Vanuatu – magnitud 7,3

Seis días más tarde, otro gran movimiento se produjo cerca de Luganville, en Vanuatu. El terremoto alcanzó magnitud 7,3 y ocurrió a unos 120 kilómetros de profundidad. Las autoridades no reportaron muertos ni heridos vinculados al evento.

Vanuatu también quedó dentro de la seguidilla sísmica de marzo con un movimiento de magnitud 7,3.

Vanuatu también quedó dentro de la seguidilla sísmica de marzo con un movimiento de magnitud 7,3.

4) 1 de abril – Indonesia – magnitud 7,4

El cuarto gran sismo de 2026 se produjo en el mar de las Molucas, al este de Bitung, Indonesia. Fue un terremoto más superficial, de unos 35 kilómetros de profundidad, y dejó consecuencias: al menos una persona murió y se registraron daños en viviendas y otras construcciones.

El terremoto en Indonesia fue uno de los primeros del año en dejar daños concretos y víctimas.

5) 20 de abril – Japón – magnitud 7,4

Japón volvió a aparecer en la lista con un sismo de 7,4 frente a la costa de Miyako, en el norte del país. El movimiento activó alertas por tsunami, aunque finalmente no se reportaron muertos. Sí hubo, al menos, seis personas heridas.

El fuerte sismo frente a Miyako encendió alertas por tsunami en Japón, aunque sin víctimas fatales.

6) 7 de junio – Filipinas – magnitud 7,8

Fue, hasta ahora, el terremoto más fuerte del mundo en 2026. Golpeó el sur de Filipinas, cerca de Mindanao, y provocó derrumbes, deslizamientos y un tsunami de alrededor de un metro en algunos sectores. También dejó víctimas y heridos, convirtiéndose en uno de los eventos más severos del año.

El sismo de Filipinas, con magnitud 7,8, es hasta ahora el más fuerte registrado en 2026.

7) 24 de junio – Venezuela – magnitud 7,2

El primero de los dos grandes terremotos de Venezuela ocurrió al este de San Felipe. Fue un movimiento de magnitud 7,2, pero quedó inmediatamente asociado al segundo sismo de la secuencia, ocurrido segundos más tarde, por lo que su impacto no suele analizarse de manera aislada.

El primer gran terremoto de la secuencia venezolana se registró al este de San Felipe.

El primer gran terremoto de la secuencia venezolana se registró al este de San Felipe.

8) 24 de junio – Venezuela – magnitud 7,5

Apenas 39 segundos después del sismo anterior se produjo otro movimiento todavía más fuerte, esta vez de magnitud 7,5, cerca de Catia La Mar y a apenas 10 kilómetros de profundidad. La secuencia venezolana fue, por amplia diferencia, la más destructiva del año.

El segundo sismo de la secuencia venezolana fue el más destructivo del año en términos de impacto humano.

Se registraron dos terremotos en menos de un minuto.

9) 17 de julio – México – magnitud 7,3

El noveno gran terremoto del año tuvo epicentro frente a las costas de Chiapas, cerca de Puerto Madero. El movimiento se sintió también en Guatemala y El Salvador. Pese a su fuerza, no se reportaron muertos y sólo se informó de dos personas heridas en México.

El terremoto frente a Chiapas volvió a recordar la intensa actividad sísmica del Pacífico mexicano.

10) 10 de agosto – Colombia – magnitud 7,4

El más reciente de los diez grandes sismos de 2026 ocurrió cerca de San José del Palmar, en el oeste de Colombia, con una profundidad de unos 110 kilómetros. El terremoto dejó una de las emergencias más graves del año y volvió a poner a Sudamérica en el centro de la escena sísmica internacional.

El terremoto de Colombia cerró, por ahora, la lista de grandes sismos de 2026 y reactivó la alarma regional.

El dato que llama la atención en Sudamérica

La cronología deja una señal muy marcada: tres de los cuatro terremotos de magnitud 7 o superior más recientes ocurrieron en el norte de Sudamérica. Se trata de los dos sismos de Venezuela del 24 de junio y el terremoto de Colombia del 10 de agosto. El único evento que interrumpió esa secuencia regional fue el de México, el 17 de julio.

Esa cercanía temporal y geográfica no alcanza por sí sola para afirmar que estén relacionados entre sí, pero sí marca un cambio respecto de los primeros meses del año, cuando los grandes terremotos se concentraban sobre todo en Asia y Oceanía. Ahora, en cambio, la actividad fuerte se desplazó con más claridad hacia el continente americano.

Una secuencia que vuelve a recordar dónde late el mayor riesgo

La mayoría de estos grandes terremotos se produjo dentro o cerca del Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. La seguidilla de 2026 confirma una vez más que los movimientos más fuertes del año no sólo se concentran en regiones tectónicamente muy activas, sino que además pueden alternar entre eventos casi sin consecuencias y tragedias de gran escala en muy poco tiempo.