Qué hay detrás de los terremotos en Sudamérica y qué riesgo existe en Argentina y San Juan

El movimiento de las placas tectónicas que interactúan en Sudamérica es la causa principal de la actividad sísmica en la región. La placa de Nazca se desplaza aproximadamente 7 centímetros por año hacia la placa Sudamericana , introduciéndose por debajo de ella y acumulando una enorme tensión en la corteza terrestre. Cuando esa energía se libera súbitamente a través de una falla geológica, se producen los terremotos .

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Frente a los sismos recientes en Venezuela y Colombia , especialistas aclararon que Argentina posee estructuras geológicas capaces de producir movimientos de magnitud 7 o incluso superiores. Sin embargo, esto no representa una amenaza inmediata ni indica que la actividad tectónica se esté desplazando hacia el territorio nacional. La dinámica de cada región responde a procesos propios.

El geólogo Eduardo Malagnino precisó que el mecanismo del terremoto colombiano no implica un traslado de energía hacia Argentina . Sobre este punto, el experto afirmó: «Lo que pasa arriba, no se va a reflejar abajo» . En tanto, el geólogo Andrés Folguera calificó como una «casualidad estadística» la activación casi simultánea de dos fallas que provocaron sismos de gran magnitud en Venezuela .

El mayor nivel de peligrosidad sísmica del país se concentra en las provincias de San Juan y Mendoza . Según el mapa elaborado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , el norte mendocino y el sur sanjuanino están calificados como la zona de mayor riesgo. Por esta razón, las normativas de construcción en las capitales de ambas provincias contemplan exigencias sismorresistentes más estrictas.

Además, Folguera señaló que existen otras fallas capaces de generar movimientos de magnitud 7 o 7,5 en La Rioja y Salta , aunque lo consideró «muy poco probable» . Entre las estructuras de riesgo mencionó la Sierra de Pie de Palo y la Sierra de Valle Fértil en San Juan , junto a las sierras riojanas de Famatina, Velasco y Ambato . El mapa del INPRES también incluye áreas de peligrosidad en Jujuy, Catamarca, Tucumán, Córdoba y Tierra del Fuego .

Es fundamental diferenciar entre peligrosidad y predicción. La inclusión de una región en una zona de alta peligrosidad permite al INPRES evaluar la probabilidad de sismos intensos en ciertos períodos y establecer criterios para las construcciones. Sin embargo, no es posible determinar una fecha ni la magnitud para un futuro gran terremoto.

La historia del país demuestra que el riesgo no es únicamente teórico y existen antecedentes de eventos destructivos. El terremoto que afectó a Mendoza en 1861 destruyó gran parte de la ciudad y provocó miles de víctimas. Por su parte, los sismos ocurridos en San Juan en 1944 y 1977 son recordados como unos de los episodios más graves registrados en la historia argentina.

La relación con el último terremoto en Venezuela

Al ser consultado por la emergencia que atravesó Venezuela en el último tiempo, debido a la presencia de dos terremotos, Eduardo Malagnino explicó la relación con el sismo que ocurrió en la últimas horas en Colombia: “Comparten una de las dos placas que se movieron. Pero son dos cuestiones tectónicas diferentes”, remarcó.

Según el especialista, el terremoto de Venezuela fue un arreglo entre la placa del Caribe, que se mueve hacia el este, que se encuentra al lado del océano Atlántico, con respecto a la placa sudamericana. “La falla que generó esos dos sismos, de 7.2 y el 7.5, es una falla que se da en un desplazamiento lateral de un bloque con respecto al otro”, relató y, enseguida, ejemplificó: “Es como si vos partieras una baldosa y movieras lateralmente una baldosa con respecto a la otra”.

Para explicar el sismo que ocurrió en las últimas horas, sostuvo que se produjo debido al desplazamiento de dos placas, la sudamericana, la misma que fue protagonista en los sismos de Venezuela y la placa de Nazca.

“Es una placa oceánica también, pero a diferencia de la placa del Caribe, está del lado del Océano Pacífico, y a diferencia de esas dos placas de Venezuela, esta, la oceánica, se mete por debajo de la placa sudamericana”, detalló el especialista y, enseguida, agregó: “Al meterse por abajo de la placa sudamericana, se va hundiendo y en esa zona de fricción se traba el movimiento, igual el movimiento deforma ambas placas en un momento determinado, cuando se vence esa resistencia de trabazón que hay en la superficie de las dos placas, se libera el movimiento y ahí se produce el sismo”.

Asimismo, destacó la profundidad del fenómeno natural: “En este caso se produjo un sismo bastante profundo”.