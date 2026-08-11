Desesperada búsqueda de un sanjuanino de 69 años desaparecido tras el terremoto en Colombia

La familia de Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que vive desde hace cinco años en Colombia, atraviesa horas de angustia luego de perder contacto con él tras el fuerte terremoto que sacudió al país.

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Cáceres es oriundo del departamento Rivadavia, en San Juan, y actualmente reside en Dosquebradas, una localidad cercana a Pereira, una de las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes.

Según contó su hija Carla, las comunicaciones en la zona permanecen seriamente afectadas, lo que dificulta establecer contacto con el hombre. La familia intenta obtener información a través de las redes sociales y de los medios locales, pero hasta el momento no recibió noticias sobre su paradero.

El último contacto con Cáceres se produjo el sábado. Al momento de desaparecer llevaba una remera celeste y blanca de la Argentina y anteojos de sol, datos que podrían resultar útiles para facilitar su identificación.

La preocupación de sus familiares también está relacionada con su edad . Temen que, ante una eventual situación de emergencia, pueda encontrarse desorientado o no recordar los números necesarios para comunicarse con sus allegados.

“Estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó Carla, quien permanece atenta a las imágenes y transmisiones que llegan desde Colombia con la esperanza de encontrar alguna señal de su padre.

Un terremoto que golpeó con fuerza a Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 provocó graves daños en distintas zonas del centro y suroeste de Colombia. Pereira, Manizales, Cali y otras ciudades registraron importantes destrozos, derrumbes y personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades colombianas activaron los equipos de búsqueda y rescate y declararon la emergencia nacional para facilitar el traslado de recursos hacia las regiones más afectadas.

En paralelo, desde la Argentina manifestaron su disposición a brindar asistencia a los ciudadanos argentinos que se encuentren en el país.

La familia de Cáceres continúa esperando una noticia que permita conocer dónde está y, sobre todo, confirmar que se encuentra a salvo.