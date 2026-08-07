    • 7 de agosto de 2026 - 14:26

    Un influencer sanjuanino se tatuó a Orrego por una causa solidaria y el gobernador se sumó a la movida

    Uriel Lotti encontró una manera más que llamativa de poner el foco sobre una campaña solidaria: se tatuó el rostro de Marcelo Orrego para impulsar donaciones destinadas a un merendero de Albardón. La historia se viralizó, llegó hasta el gobernador y terminó consiguiendo su apoyo.

    Se tatuó a Orrego para ayudar a un merendero y el gobernador se sumó

    Se tatuó a Orrego para ayudar a un merendero y el gobernador se sumó

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una campaña para ayudar a un merendero de Albardón encontró una inesperada forma de hacerse visible en las redes sociales. El influencer sanjuanino Uriel Lotti se tatuó el rostro del gobernador Marcelo Orrego y convirtió el desafío en una movida destinada a reunir juguetes, calzado y alimentos para familias que asisten al espacio comunitario.

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    La imagen no tardó en llamar la atención. El video comenzó a circular entre usuarios y el tatuaje terminó funcionando como disparador para que la campaña ganara repercusión más allá del círculo habitual de seguidores de Lotti.

    El tatuaje llegó hasta el propio Orrego

    La repercusión fue tal que la historia terminó apareciendo frente al propio gobernador. Orrego reaccionó públicamente a la iniciativa y confirmó que también colaborará con la campaña.

    Esta no me la esperaba . Vamos a colaborar con esta linda causa . Te mando un abrazo, Uriel!”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

    La respuesta terminó dándole todavía más exposición a una iniciativa que había comenzado con una apuesta poco convencional: usar un tatuaje para conseguir ayuda concreta para un merendero.

    Uriel Lotti mostró en Instagram cómo avanza la cicatrización del tatuaje de Marcelo Orrego.

    Uriel Lotti mostró en Instagram cómo avanza la cicatrización del tatuaje de Marcelo Orrego.

    En las últimas horas, el propio Lotti volvió a mostrar el dibujo en sus historias de Instagram. En la imagen puede verse el rostro del gobernador tatuado sobre su brazo acompañado por la frase “Va cicatrizando”, una nueva publicación que mantuvo la particular historia en circulación.

    De una ocurrencia viral a una campaña solidaria

    Detrás de la escena que llamó la atención en redes hay un objetivo concreto. La propuesta apunta a recolectar alimentos, juguetes y calzado para colaborar con quienes concurren al merendero de Albardón.

    Lo que inicialmente podía parecer solamente una ocurrencia pensada para generar repercusión terminó cumpliendo justamente ese objetivo: poner el foco sobre la colecta y conseguir que más personas conocieran la campaña.

    Con la respuesta del gobernador, la movida consiguió además un respaldo inesperado. El tatuaje seguirá en el brazo de Lotti, pero la intención ahora es que la repercusión también se traduzca en más donaciones para las familias que necesitan ayuda.

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