    • 6 de agosto de 2026 - 10:18

    Falleció un conocido arquitecto al infartarse tras un partido de fútbol amateur

    En el fútbol amateur tucumano, el arquitecto Pedro Telmo Córdoba sufrió un paro cardíaco en la cantina del predio en San Andrés.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol tucumano está de luto por la muerte de Pedro Telmo Córdoba, un conocido arquitecto que participaba del tradicional certamen organizado por la Asociación Deportiva de Profesionales Universitarios de Tucumán (ADPUT). Córdoba, matrícula profesional N° 37901, jugó en el complejo de San Andrés y se descompuso tras finalizar el encuentro.

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    Murió el jugador Pedro Córdoba en pleno partido

    Según testimonios reunidos en el lugar, había terminado el partido y permanecía con compañeros en la cantina cuando sufrió la descompensación. De inmediato se solicitó la llegada de la ambulancia y varios jugadores comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el predio, mientras se aguardaba la asistencia profesional.

    Un testigo presente relató las acciones de los compañeros: “Le hicieron el RCP ahí, le estaban dando espacio y llamaron a la ambulancia. Hasta que llegó una médica”. Pese a las maniobras realizadas y a la intervención del personal médico, no fue posible revertir el paro y Córdoba falleció en el lugar.

    Impacto en la competencia

    El torneo de ADPUT, uno de los más arraigados en la provincia, convoca a profesionales de diversas disciplinas cada fin de semana y promueve el compañerismo entre los participantes. La organización suele identificarse con el lema “somos familia, sumate”, frase que refleja el impacto emocional que provocó la pérdida de uno de sus integrantes.

    Compañeros, rivales y allegados manifestaron su dolor en redes y en el propio predio, remarcando el rol de Córdoba tanto dentro de la cancha como en su actividad profesional. Desde distintas instituciones y grupos deportivos se difundieron mensajes de despedida para el arquitecto Pedro Telmo Córdoba, matrícula N° 37901.

    La dirigencia de ADPUT expresó su consternación y comenzó a coordinar apoyo para la familia y el plantel afectado. También anunciaron la revisión de los protocolos de emergencia y la evaluación de medidas para reforzar los controles médicos en el ámbito amateur.

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