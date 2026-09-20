Insólito accidente en Tailandia: una aplanadora atropelló a un jugador durante la entrada en calor

El delantero de 35 años quedó con las piernas debajo del rodillo metálico mientras realizaba movimientos previos al partido del PT Prachuap FC.

Una escena tan insólita como escalofriante se vivió en la previa de un encuentro de la liga de fútbol de Tailandia, cuando el experimentado delantero inglés Andros Townsend fue atropellado por una máquina aplanadora de césped mientras realizaba la entrada en calor.

El hecho se desencadenó mientras el exjugador de clubes de la Premier League como Tottenham, Crystal Palace y Everton realizaba movimientos previos con el balón para el PT Prachuap FC. En un intento por hacer una maniobra técnica cerca del vehículo que trabajaba en el campo de juego, ni el futbolista de 35 años ni el operario advirtieron la proximidad, lo que provocó que la máquina embistiera al atacante y le pasara con los rodillos metálicos por encima de las piernas.

La dramática secuencia fue filmada por un espectador desde las tribunas y se volvió viral rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el conductor apagó de inmediato el motor para asistir al jugador, al tiempo que sus compañeros de equipo corrieron apresuradamente para socorrerlo y liberarlo de la estructura.