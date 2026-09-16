Descendiendo al infierno: así es la mina más profunda del mundo que llega a 4 kilómetros bajo tierra

Ubicada en Sudáfrica, la mina más profunda del mundo desafía los límites humanos con temperaturas extremas a cuatro mil metros.

Escarbar en las entrañas de la Tierra para extraer metales preciosos requiere desafiar las leyes extremas de la física y la ingeniería subterránea. En Sudáfrica, la mina más profunda del mundo representa un hito de la arquitectura moderna, donde miles de mineros trabajan rodeados de rocas que alcanzan temperaturas abrasadoras.

Desafíos extremos e ingeniería dentro de la mina más profunda del mundo Conocida técnicamente como la mina Mponeng y ubicada al sudoeste de Johannesburgo, este yacimiento aurífero ostenta el récord mundial de profundidad operacional, alcanzando más de 4,0 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Bajar hasta sus galerías más profundas en ascensores de alta velocidad toma más de una hora de viaje vertical continuo.

Mina Mponeng. A semejante profundidad, las condiciones geológicas y ambientales son verdaderamente extremas:

Temperaturas de roca hirvientes : La temperatura natural de la roca madre a cuatro mil metros alcanza los 60 °C. Para hacer habitable el entorno, se requiere bombear constantemente miles de toneladas de hielo picado y aire acondicionado.

: La temperatura natural de la roca madre a cuatro mil metros alcanza los 60 °C. Para hacer habitable el entorno, se requiere bombear constantemente miles de toneladas de hielo picado y aire acondicionado. Presiones tectónicas colosales : El peso de los miles de metros de roca superior genera una presión brutal sobre los túneles, requiriendo sistemas de soporte con cables de acero y hormigón proyectado de alta resistencia.

: El peso de los miles de metros de roca superior genera una presión brutal sobre los túneles, requiriendo sistemas de soporte con cables de acero y hormigón proyectado de alta resistencia. Viaje subterráneo relámpago: Los elevadores de doble cubierta descienden a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, transportando diariamente a más de 4.000 trabajadores hacia las profundidades. El tesoro oculto en la oscuridad geológica A pesar de las condiciones infiernales, la alta concentración de vetas de oro puro justifica el despliegue de esta hazaña de la ingeniería humana. Los científicos incluso han descubierto organismos extremófilos —bacterias que viven sin luz ni oxígeno— habitando las grietas rocosas de la mina.