    • 16 de septiembre de 2026 - 19:04

    El 16 de septiembre es el día del año con más cumpleaños en el mundo

    Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que la segunda quincena de septiembre concentra el mayor pico de natalidad a nivel global. Famosos que cumplen años hoy, la explicación detrás del calendario y qué signo del zodíaco son.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cada 16 de septiembre se consolida en el calendario global como la jornada que registra la mayor cantidad de nacimientos a nivel mundial, según diversos estudios demográficos y demografía científica. Lejos de ser un hecho aislado, este hito forma parte de un patrón sostenido que abarca desde el 9 hasta el 20 de septiembre, período que año a año muestra un incremento sustancial en las altas hospitalarias por partos en comparación con el resto de los meses.

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    La fecha comparte además el nacimiento de múltiples figuras de renombre internacional. Entre los famosos e históricos que celebran su cumpleaños este día se destacan los reconocidos músicos Marc Anthony, Nick Jonas y Flo Rida, las actrices Amy Poehler y Lauren Bacall, la actriz y modelo Alexis Bledel y el célebre ilusionista David Copperfield.

    La explicación científica: ¿por qué nacen tantos niños en septiembre?

    El fenómeno demográfico fue analizado en profundidad por el economista Amitabh Chandra, de la Universidad de Harvard, en una investigación publicada por The New York Times que analizó los registros oficiales de nacimientos entre 1973 y 1999. El estudio ratificó que el 16 de septiembre lidera de forma absoluta el ranking de natalidad.

    La clave matemática y biológica de este patrón se remonta exactamente nueve meses atrás: el mes de diciembre.

    Especialistas como Paul Sutton, del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, señalan que las festividades de fin de año, las vacaciones y las bajas temperaturas favorecen el tiempo compartido en pareja, lo que dispara las tasas de concepción. En sintonía, datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirman que diciembre lidera el listado de concepciones también en países del hemisferio sur como Argentina.

    A estos factores de índole social se suman estudios publicados en la revista Obstetrics & Gynecology, los cuales sugieren que la calidad y movilidad del esperma humano alcanzan un rendimiento biológico óptimo durante los meses de menor temperatura ambiental.

    Astrología y numerología de los nacidos hoy

    Desde la perspectiva astrológica, quienes llegan al mundo el 16 de septiembre pertenecen al signo de Virgo. Según la disciplina, las personas regidas por este signo se caracterizan por un perfil marcadamente analítico, intelectual, compasivo y con una alta capacidad metódica para la resolución de conflictos.

    En la simbología sabiana, la jornada está representada por la figura arquetípica del "domador de leones", vinculada a la habilidad de negociar y aportar calma en escenarios complejos. En tanto, para la numerología, el número 16 se asocia tradicionalmente a la introspección, la madurez emocional y la búsqueda constante de conocimiento y desarrollo personal.

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