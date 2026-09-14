Cuánto sale el BYD Dolphin Mini en septiembre de 2026 en Argentina: precios y versiones

El mercado de vehículos eléctricos en Argentina continúa expandiéndose, y la firma gigante de movilidad sustentable BYD (Build Your Dreams) se posiciona como una de las opciones más atractivas.

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Si estás buscando dar el salto a la movilidad 100% eléctrica al precio más accesible, el modelo de entrada de la marca china en el país es el BYD Dolphin Mini (conocido globalmente como Seagull).

A continuación, te detallamos la lista de precios oficial para septiembre de 2026 , las versiones disponibles en el mercado argentino y el equipamiento que ofrece cada una.

Equipamiento destacado: Pantalla táctil giratoria de 10.1'' con Android Auto / Apple CarPlay, llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED, aire acondicionado digital y cargador inalámbrico para smartphone.

Precio oficial: USD 24.990

Capacidad: 4 pasajeros

Batería: Blade Battery (LFP) de 38 kWh

Autonomía: Hasta 380 km (ciclo NEDC)

Motor: 75 CV (55 kW) y 135 Nm de torque

Equipamiento destacado: Todo lo de la versión GL, sumando ajuste eléctrico para la butaca del conductor, mayor capacidad de carga rápida en corriente continua (DC) y asistentes de manejo adicionales.

Nota: Los valores en pesos argentinos (ARS) se cotizan al tipo de cambio oficial vendedor fijado por el concesionario en el momento de la facturación.

Seguridad y Tecnología de la Blade Battery

Ambas versiones del BYD Dolphin Mini incorporan un nivel de equipamiento de seguridad destacado para su segmento:

Seguridad activa y pasiva: 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), control de estabilidad (ESP), frenos a disco en las 4 ruedas con ABS/EBD y asistente de arranque en pendientes.

Batería Blade de BYD: Pionera en la industria por su tecnología estructural que previene riesgos ante perforaciones e impactos, garantizando mayor vida útil y baja degradación.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuál es el auto eléctrico más barato de BYD en Argentina?

El modelo más accesible de BYD en el país durante septiembre de 2026 es el BYD Dolphin Mini GL, con un precio de entrada de USD 22.990.

¿Cuánto tarda en cargar la batería del BYD Dolphin Mini?

En un cargador residencial (Wallbox de 7 kW), la carga completa de 0% a 100% toma entre 4 y 6 horas. Con un cargador rápido de corriente continua (DC), podés pasar del 30% al 80% en aproximadamente 30 minutos.