Cuánto sale la Volkswagen Amarok en septiembre de 2026: precios oficiales y versiones

La Volkswagen Amarok mantiene una posición destacada en el segmento de las pick-ups medianas en Argentina. En septiembre de 2026, la marca alemana actualizó la lista oficial de precios sugeridos para toda la gama fabricada en Planta Pacheco, destacando una política de precios estable respecto al mes previo y la incorporación de la nueva edición especial Unlimited V6.
El valor de entrada a la gama arranca en $52.449.100 para la versión Trendline 2.0 TDI manual, mientras que la cima del catálogo alcanza los $93.930.742 en las variantes tope de gama V6.
Cuánto cuesta la Volkswagen Amarok en septiembre 2026 (Lista Oficial)
A continuación, la estructura de precios de lista informada por la red oficial de concesionarios Volkswagen para el mercado argentino:
Gama Motor 2.0 TDI (4x2 y 4x4)
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Amarok Trendline 2.0 TDI MT 4x2: $52.449.100
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Amarok Comfortline 2.0 TDI MT 4x2: $59.569.000
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Amarok Comfortline 2.0 TDI AT 4x2: $63.546.250
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Amarok Highline 2.0 TDI MT 4x2: $64.236.000
Gama Motor 3.0 V6 Turbodiésel