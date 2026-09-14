    • 14 de septiembre de 2026 - 09:31

    Cuánto sale la Volkswagen Amarok en septiembre de 2026: precios oficiales y versiones

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    Volkswagen bajó los precios de la Amarok 2026: en qué precio quedó cada versión.

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    La Volkswagen Amarok mantiene una posición destacada en el segmento de las pick-ups medianas en Argentina. En septiembre de 2026, la marca alemana actualizó la lista oficial de precios sugeridos para toda la gama fabricada en Planta Pacheco, destacando una política de precios estable respecto al mes previo y la incorporación de la nueva edición especial Unlimited V6.

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    El valor de entrada a la gama arranca en $52.449.100 para la versión Trendline 2.0 TDI manual, mientras que la cima del catálogo alcanza los $93.930.742 en las variantes tope de gama V6.

    Cuánto cuesta la Volkswagen Amarok en septiembre 2026 (Lista Oficial)

    A continuación, la estructura de precios de lista informada por la red oficial de concesionarios Volkswagen para el mercado argentino:

    Gama Motor 2.0 TDI (4x2 y 4x4)

    • Amarok Trendline 2.0 TDI MT 4x2: $52.449.100

    • Amarok Comfortline 2.0 TDI MT 4x2: $59.569.000

    • Amarok Comfortline 2.0 TDI AT 4x2: $63.546.250

    • Amarok Highline 2.0 TDI MT 4x2: $64.236.000

    Gama Motor 3.0 V6 Turbodiésel

    • Amarok Comfortline V6 3.0 TDI AT 4x4: $73.301.683

    • Amarok Highline V6 3.0 TDI AT 4x4: $86.397.772

    • Amarok Extreme V6 3.0 TDI AT 4x4: $92.427.921

    • Amarok Hero V6 3.0 TDI AT 4x4: $92.427.921

    • Amarok Black Style V6 3.0 TDI AT 4x4: $93.430.742

    • Amarok Unlimited V6 3.0 TDI AT 4x4 (MY27): $93.930.742

    Novedades y equipamiento clave de la gama Amarok

    • Estabilidad de precios: La mayoría de las versiones mantuvieron sus valores vigentes con variaciones mínimas respecto al mes previo.

    • Motorizaciones disponibles: La oferta mecánica se compone del tradicional 2.0 TDI (con configuraciones monoturbo y biturbo) acoplado a cajas manuales de 6 marchas o automática de 8 velocidades, y el potente 3.0 V6 de 258 CV, combinado de forma exclusiva con la transmisión automática ZF de 8 marchas y tracción integral permanente 4Motion.

    • Nueva versión Unlimited V6: Ingresa al tope del catálogo como la serie limitada más equipada antes de los próximos cambios generacionales, incluyendo detalles estéticos oscurecidos, equipamiento de confort superior y la máxima expresión del motor V6.

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