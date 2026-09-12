El Gobierno destinará más de $300.000 millones para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia

El Gobierno nacional invertirá más de $300.000 millones, con fondos propios y sin financiamiento externo, para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia.

En medio de las tensiones con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno nacional confirmó que destinará más de $300.000 millones para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. La infraestructura estratégica, clave para el posicionamiento geopolítico del país en el extremo austral y el acceso a la Antártida, comenzará a concretarse tras décadas de postergaciones.

El detalle de la millonaria inversión se plasmará en el Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Congreso Nacional para su aprobación, buscando blindar los gastos públicos de cara al próximo año.

Fondos propios y un proyecto con horizonte en 2029 Durante una recorrida por la capital fueguina, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, supervisaron el terreno donde se erigirá la obra junto a especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas para evaluar los desafíos logísticos del proyecto.

Ambos funcionarios remarcaron que el desarrollo de la megaobra se financiará íntegramente con recursos nacionales, descartando cualquier tipo de endeudamiento externo. "El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están", enfatizó Presti en declaraciones a TN, señalando que Javier Milei ordenó "mostrar hechos, no palabras" y saldar una deuda histórica de "hace 40 años donde todos miran para otro lado".