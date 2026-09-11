Malvinas: el Gobierno lleva legisladores y jefes militares a Ushuaia para avanzar con la Base Naval Integrada

El Gobierno nacional llevará adelante este viernes una visita a Ushuaia para supervisar el avance de la Base Naval Integrada , una obra que la gestión de Javier Milei busca convertir en una pieza central de su estrategia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la logística antártica.

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La comitiva estará encabezada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti , quienes recorrerán el predio donde se desarrolla el proyecto. También participarán legisladores nacionales de Tierra del Fuego y autoridades de las Fuerzas Armadas.

Entre los militares que serán parte de la actividad se encuentran el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada . La visita no contará con los titulares de las tres Fuerzas Armadas, según precisó el Gobierno.

Además, Quirno y Presti tienen previsto mantener un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella , durante la mañana. La reunión se producirá en medio del renovado protagonismo que la cuestión Malvinas adquirió en la agenda nacional.

La recorrida busca mostrar respaldo político, militar e institucional a la Base Naval Integrada , cuyo proyecto tiene actualmente un avance físico cercano al 9% . La obra contempla un muelle de más de un kilómetro, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de combustible y distintas instalaciones destinadas a la logística antártica.

El Gobierno considera que la futura base permitirá concentrar medios navales, ampliar las capacidades operativas y fortalecer las campañas antárticas, además de mejorar la vigilancia y protección de los intereses marítimos argentinos.

El proyecto también se integraría con un esquema de radares, sensores, sistemas satelitales e inteligencia de señales para reforzar la vigilancia del Atlántico Sur. La intención oficial es que la base funcione como uno de los nodos de ese sistema.

Tras el discurso de Milei sobre Malvinas, el Gobierno dispuso además un refuerzo presupuestario para Defensa. El Decreto 867/2026 asignó más de $200.000 millones a la Base Naval Integrada y a la Base Conjunta Antártica Petrel. El costo total estimado de la obra en Ushuaia se ubica entre US$400 millones y US$500 millones.

La visita se da en un momento de mayor tensión diplomática con el Reino Unido por la cuestión Malvinas. En los últimos días, Milei volvió a colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda y anunció medidas contra empresas vinculadas con actividades en las islas.