Reino Unido endureció su postura por Malvinas y advirtió: "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas"

La tensión diplomática por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, reafirmara la postura de Londres frente al reclamo de soberanía impulsado por Javier Milei. Ante la Cámara de los Comunes, aseguró que el Reino Unido será “implacable” en la defensa del archipiélago.

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Burnham, líder del Partido Laborista, sostuvo que su gobierno respetará los derechos de los habitantes de las Malvinas que “decidieron ser británicos”. Su declaración se produjo en medio de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.

El primer ministro británico no mencionó directamente a Milei ni a la Argentina durante su intervención. Sin embargo, ratificó la posición histórica de Londres respecto del archipiélago y puso el foco en la voluntad de los habitantes de las islas.

La declaración se conoció después de que la líder conservadora Kemi Badenoch cuestionara al gobierno británico y advirtiera que Argentina representa una amenaza para las Malvinas. La dirigente había reclamado que Londres dejara en claro que la soberanía británica sobre el territorio “no es negociable”.

En 2013, un referéndum realizado en las islas arrojó que el 99% de los participantes optó por continuar bajo administración británica. Argentina, por su parte, sostiene su reclamo histórico de soberanía y considera que la consulta no modifica la disputa territorial.

Londres también respaldó su alianza con Estados Unidos

La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, también había defendido esta semana la posición británica ante los legisladores. Aseguró que “no hay duda” sobre el compromiso del Reino Unido con los habitantes de las Malvinas y con su soberanía sobre el archipiélago.

McNeill además destacó la relación con Estados Unidos y sostuvo que Washington es el “aliado más cercano” de Londres, al tiempo que afirmó que ese país mantiene su respaldo a los habitantes de las islas.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno de Milei anunciara nuevas acciones contra compañías petroleras que desarrollan actividades en las Malvinas sin autorización argentina.

El Ejecutivo inició procedimientos de sanción contra 15 nuevos sujetos, entre personas y empresas, a los que vincula con actividades hidrocarburíferas en la zona. Estas actuaciones se suman a otros 45 expedientes abiertos previamente por presuntas infracciones a la Ley 26.659.

De esta manera, el conflicto por la soberanía de las Malvinas vuelve a quedar en el centro de la agenda diplomática entre Argentina y el Reino Unido, ahora con cruces vinculados también a la explotación de los recursos naturales del archipiélago.