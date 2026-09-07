Javier Milei reunió al Gabinete y definió la estrategia por Malvinas, el mercado de capitales y la economía

Javier Milei volvió a reunir a su Gabinete este lunes en la Casa Rosada, en el tercer encuentro semanal desde que decidió establecer esta modalidad. La reunión duró más de dos horas y media y estuvo atravesada por la agenda legislativa, el proyecto vinculado con Malvinas, la situación económica y la nueva Ley de Mercado de Capitales.

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Uno de los principales temas fue el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , anunciado por Milei durante la cadena nacional del jueves pasado. Según se resolvió durante la reunión, la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados , donde el oficialismo considera que tiene mayores posibilidades de conseguir respaldo.

El Gobierno analiza enviar el proyecto al Congreso el próximo viernes, aunque todavía resta terminar de definir algunos detalles del articulado que se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Legal y Técnica.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y forma parte de la nueva estrategia del Ejecutivo en torno al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante el encuentro, el Presidente también hizo un repaso de las principales variables económicas y de los indicadores de actividad. En ese marco, volvió a defender el rumbo de su gestión y sostuvo que no habrá una flexibilización de la política monetaria .

Además, Milei destacó la tarea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y puso en valor las 17.155 desregulaciones que el Gobierno atribuye a esa área.

Sturzenegger, por su parte, presentó ante los integrantes del Gabinete los detalles de la nueva Ley de Mercado de Capitales, uno de los proyectos en los que trabaja el Ejecutivo.

Desde el oficialismo señalaron que el Presidente considera que modificar la política monetaria implicaría un riesgo para los resultados alcanzados y para la reputación que, según su evaluación, construyó el Gobierno en materia económica.

El Presupuesto 2027 y la reforma electoral

Aunque el Presupuesto 2027 estuvo dentro del repaso de la agenda legislativa, no fue uno de los principales ejes de la reunión. El proyecto será presentado el próximo 15 de septiembre en la Cámara de Diputados.

Según trascendió, no está prevista la presencia de Milei ni del ministro de Economía, Luis Caputo, durante la presentación. En su lugar podría concurrir el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para explicar los principales puntos de la iniciativa.

Otro de los temas pendientes para el oficialismo es la reforma electoral, cuyo tratamiento en comisión del Senado está previsto para el 15 de septiembre. En la Casa Rosada reconocen que uno de los principales desafíos será conseguir los votos necesarios para avanzar con el proyecto.

La iniciativa es considerada estratégica por el Gobierno de cara al próximo período legislativo y a sus aspiraciones de sostener el proyecto libertario durante los próximos años.

La oposición también marcó la agenda

La reunión de Gabinete se produjo poco después de que la oposición lograra avanzar con el tratamiento de los proyectos vinculados con morosidad y emergencia en discapacidad, que serán abordados esta semana en el Congreso.

La sesión está prevista para el miércoles y tendrá como objetivo avanzar con el emplazamiento de las comisiones. Se trata de dos asuntos que generaron tensión entre el Ejecutivo y la oposición después de que Milei vetara ambas leyes y el Congreso ratificara su sanción.

En paralelo, el Gobierno deberá profundizar las negociaciones con legisladores y gobernadores para conseguir respaldo para sus proyectos, especialmente para aquellos que considera prioritarios dentro de su agenda legislativa.

La reunión de este lunes contó con asistencia completa de los principales funcionarios. Estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello, Mario Lugones, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Juan Pablo Mahiques y Federico Sturzenegger.

También participaron Karina Milei, Fabián Fernández, María Ibarzabal Murphy, Santiago Bausili, Santiago Caputo, Adrián Ravier, Martín Menem y Patricia Bullrich, entre otros integrantes del equipo de Gobierno.