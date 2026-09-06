Alberto Fernández desató polémica al afirmar que "Argentina quedó absolutamente desarmada"

Alberto Fernández volvió al centro de la escena política con explosivas declaraciones sobre Malvinas y la capacidad militar del país. El expresidente apuntó contra Javier Milei y, al referirse a un eventual refuerzo británico en las islas, lanzó una controvertida frase: “Que los ingleses no se preocupen por las Malvinas, Argentina quedó absolutamente desarmada” .

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio con Vos , después de la cadena nacional en la que Milei endureció su discurso respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Fernández calificó la presentación presidencial como un acto de “oportunismo político” y cuestionó la interpretación que hizo el Gobierno de los últimos movimientos internacionales alrededor del conflicto.

El exmandatario fue especialmente crítico cuando se abordó la posibilidad de un aumento de la presencia militar británica en el archipiélago. Allí aseguró que Inglaterra no debería preocuparse porque, según su mirada, Argentina se encuentra “absolutamente desarmada” .

La frase rápidamente elevó el tono de la discusión, particularmente porque provino de un expresidente argentino en medio de una renovada tensión diplomática alrededor de las islas.

Alberto Fernández: “Que los ingleses no se preocupen por las Malvinas, Argentina quedó absolutamente desarmada”. Qué canalla tenés que ser para decir estas cosas. pic.twitter.com/Y2Op9ChzHT

Alberto Fernández apuntó contra los F-16

Fernández vinculó su afirmación directamente con la compra de los 24 aviones de combate F-16 concretada por el Gobierno de Milei. Según sostuvo, las aeronaves tienen alrededor de cuatro décadas de antigüedad y llegaron al país sin parte de la tecnología utilizada por la OTAN. Incluso calificó la operación como un “desfalco” y reclamó que sea investigada.

Se trata de una acusación formulada por Fernández y no de una irregularidad determinada judicialmente.

La documentación oficial muestra que Argentina firmó en 2024 un contrato con el organismo de adquisiciones del Ministerio de Defensa de Dinamarca por US$301,2 millones, que comprende 16 F-16 monoplaza, ocho biplaza, componentes y servicios. El Gobierno presentó entonces la adquisición como una forma de recuperar la capacidad de interceptación supersónica perdida tras la salida de servicio de los Mirage.

La posición oficial sobre las características de los aviones también difiere de la planteada por Fernández. Al anunciar la operación, el entonces Ministerio de Defensa aseguró que las unidades habían sido modernizadas, mientras que la Fuerza Aérea las identificó como F-16 A/B MLU, cazas supersónicos de cuarta generación.

Duros ataques contra Milei y respuesta libertaria

Pero Fernández fue todavía más lejos. Además de cuestionar la política de Defensa, atacó directamente a Milei y sostuvo que los argentinos deberían preocuparse por tener un presidente “tan delirante, tan absurdo, tan ridículo”. También calificó al mandatario como un “payaso” y comparó su interpretación del escenario internacional por Malvinas con la de Leopoldo Galtieri.

Según el expresidente, tampoco existen razones para interpretar que Estados Unidos vaya a romper su histórica relación estratégica con el Reino Unido para respaldar a Argentina en la disputa por la soberanía de las islas. Fernández sostuvo además que el reclamo argentino atravesó a los gobiernos democráticos anteriores y negó que la administración libertaria haya inaugurado una posición firme frente a Londres.

Las declaraciones no tardaron en generar una respuesta desde el oficialismo. Santiago Caputo, asesor presidencial, acusó a Fernández de alinearse con el Reino Unido únicamente para confrontar con Milei y calificó su postura de “cipaya”.

Así, apenas días después de que Malvinas volviera a ocupar el centro de la agenda nacional, la discusión sumó un nuevo capítulo. Esta vez no sólo por la estrategia diplomática del Gobierno, sino también por una frase de Alberto Fernández que abrió otra fuerte controversia sobre el estado de las Fuerzas Armadas y el rol que debe asumir la Argentina frente al Reino Unido.