La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en Valle Fértil y busca fortalecer su presencia territorial

La Libertad Avanza continúa con su estrategia de expansión territorial en San Juan. Este sábado, el espacio político inauguró una nueva sede en el departamento Valle Fértil , en calle Láprida, entre Tucumán y General Acha, con la presencia de dirigentes nacionales, provinciales y referentes locales.

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De la actividad participaron el senador nacional Bruno Olivera , el diputado nacional Abel Chiconi , el diputado provincial Fernando Patinella y el dirigente Martín Turcuman, además de militantes y dirigentes del departamento.

La apertura estuvo encabezada por el referente departamental Fabián Carrizo, quien destacó la importancia de contar con un espacio físico que permita fortalecer el vínculo con los vecinos y consolidar la estructura de La Libertad Avanza en Valle Fértil.

Durante la jornada, los dirigentes también mantuvieron reuniones con referentes locales y visitaron medios de comunicación del departamento. Además, participaron de un encuentro con integrantes de la asociación “Desafiando el Futuro” , integrada por productores ganaderos, artesanos y prestadores de servicios de Valle Fértil.

En ese contexto, Turcuman transmitió el saludo del diputado nacional José Peluc, quien no pudo asistir a la inauguración, y remarcó la necesidad de profundizar el trabajo territorial del espacio.

“El crecimiento depende del trabajo que podemos realizar. Si queremos prosperar, debemos seguir las ideas del presidente Javier Milei; debemos seguir esa línea para prosperar”, sostuvo Turcuman durante el encuentro.

Desde el espacio libertario señalaron que la apertura de la sede forma parte de un proceso de crecimiento de La Libertad Avanza en los distintos departamentos de San Juan. El objetivo, indicaron, es consolidar equipos locales y ampliar la presencia política en el territorio.

La inauguración de la nueva sede se suma así a las acciones que el espacio viene desarrollando en la provincia, con el propósito de fortalecer su estructura y difundir las propuestas vinculadas al Gobierno de Javier Milei en distintos puntos de San Juan.