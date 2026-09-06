La reciprocidad de gestos entre el Gobierno y el Eje Rawson-Chimbas y una foto que disparó las especulaciones

La foto cayó como una bomba al interior del Partido Justicialista. Una vez más hubo una demostración de buena voluntad entre el gobernador Marcelo Orrego y el Eje Rawson-Chimbas. No es una novedad, pero es un mensaje a la pulseada que se viene en el 2027. El intendente Carlos Munisaga y el exintendente Fabián Gramajo buscaron nuevamente fortalecer su sociedad dentro del peronismo provincial. La imagen del Gobernador y el vice con los dos dirigentes justicialistas disparó especulaciones.

Cayó como una bomba, pero ciertamente es una pirotecnia que generó bastante ruido en las filas peronistas. La foto muestra a los cuatro protagonistas en el acto de inauguración del Paseo de la Argentinidad, un punto de encuentro para las familias construido en un sector de Villa Hipódromo que durante años funcionó como un basural a cielo abierto, una transformación que demandó una inversión de 120.000.000 de pesos con fondos municipales. Participaron Orrego y Martín, que llegaron con un importante anuncio de obras para el departamento.

El Gobernador anunció la pavimentación clave para la zona sobre un tramo estratégico de la calle Abraham Tapia. Se trata de un proyecto vial financiado en su totalidad con fondos del Gobierno de la provincia, orientado a recuperar la red vial, optimizar la circulación y dar respuesta a las necesidades de los habitantes. Los trabajos se realizarán a lo largo de un tramo de 1.557 metros, que se extiende desde la Avenida de Circunvalación hasta el Callejón Coria. Para su ejecución se destinará un monto de 387.000.000 de pesos.

“Desde el Gobierno siempre es nuestra obligación trabajar con cada uno de los municipios, y sobre todo con aquellos que tienen ganas de trabajar, lo venimos haciendo con el intendente desde el primer día que nos tocó avanzar en este mandato, y estoy convencido de que es la única forma, no es la mejor forma, es la única forma", dijo Orrego. En tanto, Munisaga destacó: "El gran desafío que tenemos hacia futuro. Seguir construyendo amistad social, seguir construyendo cooperación, colaboración, seguir trabajando con el Gobierno de la Provincia. Por eso es muy importante que el gobernador esté hoy aquí, porque, de esa manera, damos ese ejemplo tan importante que es cooperación, colaboración, solidaridad, palabras claves, y amor por la tierra y amor por el pueblo, que es lo más maravilloso".

Son los discursos de rigor de un aniversario. Sin embargo, ciertamente, Orrego y Munisaga sostienen una cierta sintonía que, aunque a veces pueda tener momentos de mayor o menor intensidad, no es similar a otras fricciones entre funcionarios y dirigentes de la oposición, sino todo lo contrario. De hecho, el rawsino fue el primer jefe comunal en desmarcarse de la votación justicialista del acuerdo con Vicuña por los 250.000.000 de dólares.

Munisaga bancó el convenio con la multinacional minera para el desarrollo de la infraestructura y dijo que él está en gestión como una manera de distanciarse del voto negativo de la diputada departamental Sonia Ferreyra, que responde al Espacio Rawson Nuevo, identificado con el senador Sergio Uñac. El intendente no es crítico de la gestión provincial. La única vez que manifestó públicamente una disconformidad fue cuando respondió al jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, por el tema de la distribución de los fondos. "Se nota que nunca fue intendente", dijo en ese momento. No hubo mayores sobresaltos.

Tanto Munisaga como Gramajo son dos cabecillas del justicialismo que mantienen diálogo con el Gobierno provincial. Por ejemplo, el diputado departamental de Chimbas, Gabriel Sánchez, acompañó también el acuerdo con Vicuña. El legislador responde directamente al exintendente chimbero y conformó el bloque San Juan Te Quiero, mismo nombre de la proyección provincial de Gramajo. No es la primera vez que respalda una iniciativa oficialista. Sucedió con el RIGI y con la rescisión de El Tambolar.

El Eje Rawson-Chimbas tiene en mente la posición de diálogo como una manera de salir del maniqueísmo entre los accionistas mayoritarios del Partido Justicialista, Uñac y el exgobernador José Luis Gioja. Incluso tienen otras líneas de conexión nacional. Los dos participaron de los encuentros del peronismo federal que conducen los intendentes bonaerenses Federico Achával y Gastón Granados. Una manera de diferenciarse de las candidaturas a la presidencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof -que respalda el giojismo- y del propio Uñac -que respaldan los intendentes del PJ- que continúa con un raid mediático y recorridas por las provincias del Interior.

De modo que no es extraño que haya fotos similares a la del viernes en Rawson. No es tanto un mensaje sobre una alianza con el oficialismo provincial -aunque nadie puede descartarla- sino más bien una manera de jugar la interna peronista. Es una manera más de incomodar puertas adentro del justicialismo y hacer una jugada propia. Ya sucedió en la antesala a la confección de la lista para las legislativas nacionales del 2025. No hubo caso. El pulso de la negociación lo manejó Uñac, que puso al exintendente de San Martín, Cristian Andino, como primero en la nómina y que también posicionó a Gramajo en tercer lugar.

¿Para el 2027 será diferente? La idea del dueto Munisaga-Gramajo es hacerse un lugar en la mesa chica del PJ. Incluso con la intención de sumar elementos del uñaquismo y del giojismo. Si bien no tuvo resultado en el 2025, los dos jefes de los bastiones peronistas saben que cualquier armado electoral necesita de trabajo territorial de Rawson y Chimbas. Ergo, tienen garantizada la convocatoria. Por ahora la idea es jugar en los departamentos: Munisaga por la reelección; Gramajo por el retorno. ¿Será? Hay un constante coqueteo con la proyección provincial que, sin embargo, tiene la chance de esperar al 2031.