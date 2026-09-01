Rawson en modo ofertas: arranca una semana con descuentos de hasta el 50% en locales del departamento

Con rebajas de hasta el 50% en indumentaria, calzado y marroquinería, más de 100 locales de distintos corredores comerciales participan de la iniciativa que busca liquidar stock de invierno en Rawson.

La propuesta arranca el 1 de septiembre y sigue hasta el 7 de septiembre, dentro del programa “Comprá en Rawson”.

Con el objetivo de movilizar el consumo local y aliviar el bolsillo de las familias, la Municipalidad de Rawson y la Cámara de Comercio del Interior pusieron en marcha una nueva edición del “Súper Outlet”. La iniciativa, que se desarrolla en el marco de las actividades por el 84° aniversario del departamento y del programa “Comprá en Rawson”, se extenderá hasta el 7 de septiembre.

Durante esta semana, más de un centenar de locales comerciales de distintos puntos estratégicos del departamento despliegan rebajas de hasta el 50% en artículos seleccionados. La propuesta está centrada fundamentalmente en la liquidación final de la temporada de invierno, permitiendo a los vecinos adquirir prendas y productos a precios más accesibles antes del cambio de estación.

Rubros y corredores comerciales adheridos La campaña abarca principalmente a sectores clave del comercio minorista, destacándose los rubros de:

Indumentaria

Calzado

Marroquinería Los descuentos se concentran en los principales centros comerciales a cielo abierto y zonas de alta circulación del departamento, tales como Villa Krause, la zona de El Coloso, calle Vidart y avenida Mendoza, buscando potenciar la actividad de las pequeñas y medianas empresas locales.