Rawson en modo ofertas: arranca una semana con descuentos de hasta el 50% en locales del departamento

Con el objetivo de movilizar el consumo local y aliviar el bolsillo de las familias, la Municipalidad de Rawson y la Cámara de Comercio del Interior pusieron en marcha una nueva edición del “Súper Outlet”. La iniciativa, que se desarrolla en el marco de las actividades por el 84° aniversario del departamento y del programa “Comprá en Rawson”, se extenderá hasta el 7 de septiembre.
Durante esta semana, más de un centenar de locales comerciales de distintos puntos estratégicos del departamento despliegan rebajas de hasta el 50% en artículos seleccionados. La propuesta está centrada fundamentalmente en la liquidación final de la temporada de invierno, permitiendo a los vecinos adquirir prendas y productos a precios más accesibles antes del cambio de estación.
Rubros y corredores comerciales adheridos
La campaña abarca principalmente a sectores clave del comercio minorista, destacándose los rubros de:
- Indumentaria
- Calzado
- Marroquinería
Los descuentos se concentran en los principales centros comerciales a cielo abierto y zonas de alta circulación del departamento, tales como Villa Krause, la zona de El Coloso, calle Vidart y avenida Mendoza, buscando potenciar la actividad de las pequeñas y medianas empresas locales.
Desde la organización destacaron que la medida no solo apunta a dinamizar las ventas del sector comercial en un contexto desafiante, sino también a consolidar los polos de compras barriales para que los consumidores encuentren alternativas atractivas sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la provincia. El éxito de la convocatoria dependerá de la adhesión de los negocios y de la respuesta de los compradores durante toda la primera semana del mes.