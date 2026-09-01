    • 1 de septiembre de 2026 - 16:36

    Rawson en modo ofertas: arranca una semana con descuentos de hasta el 50% en locales del departamento

    Con rebajas de hasta el 50% en indumentaria, calzado y marroquinería, más de 100 locales de distintos corredores comerciales participan de la iniciativa que busca liquidar stock de invierno en Rawson.

    La propuesta arranca el 1 de septiembre y sigue hasta el 7 de septiembre, dentro del programa “Comprá en Rawson”.&nbsp;

    La propuesta arranca el 1 de septiembre y sigue hasta el 7 de septiembre, dentro del programa “Comprá en Rawson”. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de movilizar el consumo local y aliviar el bolsillo de las familias, la Municipalidad de Rawson y la Cámara de Comercio del Interior pusieron en marcha una nueva edición del “Súper Outlet”. La iniciativa, que se desarrolla en el marco de las actividades por el 84° aniversario del departamento y del programa “Comprá en Rawson”, se extenderá hasta el 7 de septiembre.

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    Durante esta semana, más de un centenar de locales comerciales de distintos puntos estratégicos del departamento despliegan rebajas de hasta el 50% en artículos seleccionados. La propuesta está centrada fundamentalmente en la liquidación final de la temporada de invierno, permitiendo a los vecinos adquirir prendas y productos a precios más accesibles antes del cambio de estación.

    Rubros y corredores comerciales adheridos

    La campaña abarca principalmente a sectores clave del comercio minorista, destacándose los rubros de:

    • Indumentaria
    • Calzado
    • Marroquinería

    Los descuentos se concentran en los principales centros comerciales a cielo abierto y zonas de alta circulación del departamento, tales como Villa Krause, la zona de El Coloso, calle Vidart y avenida Mendoza, buscando potenciar la actividad de las pequeñas y medianas empresas locales.

    Desde la organización destacaron que la medida no solo apunta a dinamizar las ventas del sector comercial en un contexto desafiante, sino también a consolidar los polos de compras barriales para que los consumidores encuentren alternativas atractivas sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la provincia. El éxito de la convocatoria dependerá de la adhesión de los negocios y de la respuesta de los compradores durante toda la primera semana del mes.

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