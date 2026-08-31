Un sanjuanino ganó más de $20 millones en el Loto Plus: en qué agencia de Rawson se vendió el ticket

Un sanjuanino tuvo un fin de semana inolvidable tras convertirse en el flamante ganador de más de 20 millones de pesos en el Loto Plus. La jugada afortunada se concretó en el departamento Rawson, donde el apostador logró acertar cinco números en la modalidad Tradicional del popular juego poceado.
El premio se registró en el Sorteo N° 3913, llevado a cabo el pasado sábado 29 de agosto. Según los datos oficiales proporcionados por la Caja de Acción Social de San Juan, el boleto ganador fue comercializado en la Sub Agencia 214 de Rawson. La combinación favorecida estuvo integrada por los números 01 - 12 - 23 - 25 - 37 - 44, permitiéndole al sanjuanino alzarse con un pozo exacto de $20.258.073.
Desde el organismo recordaron al nuevo millonario que no debe dejarse estar con los trámites: la boleta tiene fecha de vencimiento y el sorteo prescribe formalmente el próximo 1 de octubre de 2026, día límite para presentarse a cobrar la cifra.
Una racha con suerte en la provincia
El golpe de suerte en Rawson no vino solo en el mapa provincial. Durante la jornada del domingo 30 de agosto, en el sorteo N° 1369 del Brinco, otro sanjuanino festejó al obtener cinco aciertos en la categoría Brinco Junior (números 14 - 19 - 22 - 24 - 32 - 39). En esta ocasión, el cupón fue vendido en la Agencia 342 del departamento 9 de Julio y se adjudicó un pozo de $3.262.814, con fecha de prescripción fijada para el 14 de septiembre.
Además se registró un nuevo ganador en el departamento Capital, quien acertó cinco números en el sorteo del Quini 6. El nuevo acierto se registró en el Sorteo N° 3404, llevado a cabo el domingo 30 de agosto de 2026. Según informó la Caja de Acción Social de San Juan, el boleto fue vendido en la Agencia 112, ubicada en Capital. El apostador logró 5 aciertos en la modalidad "Segunda Vuelta" con los números 05 - 11 - 17 - 36 - 40 - 42, adjudicándose la suma de $1.969.745. La fecha límite fijada para la prescripción de este premio es el 14 de septiembre de 2026.