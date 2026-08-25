Thomi Díaz, el influencer sanjuanino que hizo semitas con Anto Arboscelli

El influencer sanjuanino Thomi Díaz llevó un clásico sabor local a Buenos Aires al grabar un popular video junto a Anto Arboscelli , la reconocida influencer gastronómica que supera el millón de seguidores en Instagram. En la colaboración, el joven enseñó a preparar la tradicional semita y hasta le enseñó a hablar “en sanjuanino”.

“Cansada de comer siempre lo mismo con el mate me traje a mi amigo sanjuanino para que me enseñe un verdadero acompañamiento: las semitas”, contó en su cuenta Anto.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta directa entre ambos creadores de contenido. " Yo le hablé para hacer un video juntos y bueno, al seguirnos en redes sociales me dijo que sí, que le copaba la idea ", contó a DIARIO DE CUYO Thomi sobre cómo se gestó la colaboración. Con la decisión tomada, el joven viajó a la capital federal con el objetivo explícito de concretar la producción audiovisual. " Me fui a Buenos Aires exclusivamente para eso ", afirmó el chef, que -además de pasta, su especialidad, que allá viró a ramen con cerdo- también le propuso hacer este ícono culinario sanjuanino.

La propuesta sorprendió por completo a la influencer porteña. " Ella no tenía ni idea de lo que era ”, contó sobre la reacción de Anto. "Fue una receta bastante exprés porque la realidad es que no teníamos horno de barro ni el procedimiento completo como debería ser, pero es lo más acertado que una persona podría hacer en su casa", sostuvo.

Y si bien hubo una broma que por ahí no cayó del todo bien (cuando él le dice que la semita es algo típico de San Juan, ella pregunta “¿San qué?”), lo cierto es que la semita y el remate cautivaron al público.

"Lo que se me ocurrió también fue enseñarle cómo hablar sanjuanino”, dijo Thomi, el autor intelectual del logrado cierre de Anto, que concluyó el reel diciendo: “Niiiiño, qué rica semita”

Un sanjuanino que busca expandir fronteras

Integrante de una familia de médicos e ingenieros, Thomi Díaz se consolidó como uno de los generadores de contenido culinario con mayor alcance en la provincia. Sin embargo, su recorrido académico original distaba mucho del ámbito digital. "Estudié un montón de carreras y estaba estudiando Ingeniería Industrial, me iba muy bien... pero una vez mi viejo me dio una charla y me dijo: 'Thomi, hacé lo que te haga feliz'. Y a partir de ahí me cambió la vida. Me saqué toneladas de peso de la espalda", recordó sobre el quiebre que lo llevó a abandonar la universidad para dedicarse de lleno a las plataformas digitales.

Su pasión por la cocina siempre estuvo orientada al aspecto divulgativo más que al ejercicio profesional. "Sé cocinar, pero no trabajo en una cocina", aclaró, para luego añadir: "Siempre me ha gustado mostrarme en redes sociales y siempre me he dado cuenta de que la gente no sabe cocinar... me pareció que las formas que yo tengo de hacer los videos son tan fáciles y tan sencillas que todos los pueden replicar".

Aunque inició su actividad en 2024, su cuenta experimentó un aumento masivo de seguidores. "Durante dos años estuve siempre en la misma cantidad de seguidores, siempre tuve 15.000... Y a partir del mes de abril hasta el día de hoy se dio un crecimiento explosivo, llegando a 460 mil seguidores", explicó. "Creo que fue la serie '100 formas de hacer pastas' fue que me cambió la vida", reconoció el sanjuanino, a quien se puede ver en acción en su cuenta de Instagram: thomidiaz._

El creador de contenido sanjuanino y las pastas, su caballito de batalla

Este salto cuantitativo lo impulsó a planear su radicación en la capital del país para potenciar su carrera. "Allá se puede vivir de otra forma, las marcas más grandes están allá y trabajan de otra manera. Acá hay un techo. Yo fui y a los cinco días ya había conseguido marcas, contactos y todas esas cosas, porque allá esto se mueve muy distinto”, argumentó su decisión, aún sin fecha fija.

Sin embargo, no busca desprenderse de San Juan, sino todo lo contrario: convertirse en una suerte de “Barassi de las redes”. "Mi idea mostrar a San Juan, tener la esencia de acá y mostrarle a la gente la esencia de acá", concluyó Thomi, que ya ha tenido muy buena recepción por esos pagos… y más allá también. “La gente me lo dice, dice que mi energía es distinta y les encanta mi tonada, así que sí, creo que se puede”, concluyó.

Mirá el reel de las semitas

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La receta exprés de semitas que hicieron Anto y Thomi

Ingredientes (6 unidades grandes)

150 gr grasa de pella

500 gr harina

5 gr levadura seca o 15gr de fresca

10 gr sal

300 ml agua tibia de a poco (tal vez menos, ver consistencia)

Llevar a horno 200° hasta que estén doraditas