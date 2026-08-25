El gol de taco del futbolista sanjuanino que recorre el mundo, ¿puede llegar a ser nominado al Premio Puskás?

De taco, de espaldas al arco y con una definición digna de un potrero. Así fue el gol de Ramiro Peralta, futbolista de Juventud Zondina, que en cuestión de horas pasó de ser una joyita del fútbol local a recorrer medios deportivos nacionales e internacionales.

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El pocitano de 19 años convirtió un verdadero golazo en el empate 1-1 frente a Atenas , por la 10° fecha del Clausura de la Primera División del fútbol sanjuanino, disputada en La Rinconada. La definición sorprendió a todos: Peralta resolvió la jugada de taco, sin mirar directamente al arco y con una precisión que hizo estallar las redes sociales.

La imagen del gol comenzó a circular rápidamente y despertó una pregunta entre los hinchas : ¿puede el gol de Peralta ser candidato al Premio Puskás de la FIFA?

Por ahora, no existe una nominación oficial. Sin embargo, la repercusión que alcanzó el tanto abrió el debate y puso a la espectacular definición del jugador de la Juve Zondina entre los goles más llamativos que dejó el fútbol sanjuanino en lo que va de 2026.

Lo cierto es que la historia del pibe autor de un gol espectacular es digna de contar por el sacrificio y la entrega del joven futbolista. Es el menor de ocho hermanos, y diariamente toma dos colectivos para viajar desde Pocito a Zonda. Además, juega al futsal en Atlético Alianza. Hoy su equipo se encuentra en la lucha por no descender, pero eso no quita ni un gramo de mérito al gol que dejó San Juan para recorrer el mundo.

¿Qué se necesita para ganar el Premio Puskás?

El Premio Puskás de la FIFA reconoce al autor del que es considerado el gol más estéticamente bello de la temporada. La elección combina el voto de los aficionados a través de la plataforma oficial de la FIFA y la evaluación de un panel de leyendas del fútbol.

Para determinar qué goles pueden ser considerados, se tienen en cuenta distintos aspectos.

Belleza: se busca una definición estéticamente destacada, ya sea producto de una gran acción individual o colectiva.

Importancia: también se contempla el contexto y el nivel del partido en el que se produjo el gol, aunque la calidad de la definición tiene un peso fundamental.

Sin suerte: la conquista debe ser producto de una acción deliberada y no de un rebote casual o un error grosero del rival.

Juego limpio: el futbolista no debe haber cometido una conducta antideportiva durante la acción.

Y en ese último punto, Peralta no tendría inconvenientes. Su gol fue producto de una definición individual, sin rebotes ni errores del rival que expliquen la conquista.

¿Un gol de San Juan rumbo al Puskás?

Todavía falta mucho para saber si la espectacular definición de Peralta llegará a la lista de candidatos. La decisión final corresponde al proceso oficial de selección de la FIFA.

Lo que ya nadie puede discutir es que el jugador de Juventud Zondina consiguió algo difícil de lograr: que un gol convertido en una cancha del fútbol sanjuanino traspasara rápidamente las fronteras de la provincia.

Ahora, los hinchas hacen fuerza para que esa obra de potrero puro, talento y mucha imaginación tenga una oportunidad entre los mejores goles del mundo. ¿Lo logrará?

Reviví el gol: gentileza Línea de Tres