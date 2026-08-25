Faustino Oro volvió a hacer historia: le ganó una partida al cinco veces campeón mundial Magnus Carlsen

Faustino Oro volvió a dar un golpe de impacto en el mundo del ajedrez. El Gran Maestro argentino, de apenas 12 años, derrotó a Magnus Carlsen en una de las partidas de un match de ocho juegos disputado en Chess.com. Aunque el noruego ganó el duelo global, el joven volvió a demostrar que puede competir de igual a igual con la máxima figura de la disciplina.

El Clausura de fútbol local programó la fecha 11 con cambio de horarios y un encuentro como gran atractivo

El enfrentamiento se disputó bajo la modalidad blitz 3+0 , en la que cada jugador dispone de tres minutos para completar la partida y no recibe tiempo adicional después de cada movimiento. En este formato, la velocidad para tomar decisiones y la precisión bajo presión son determinantes.

Carlsen comenzó el match de la mejor manera y se quedó con las dos primeras partidas. Sin embargo, Oro consiguió reaccionar y firmó dos tablas consecutivas antes de protagonizar el gran momento del encuentro: en el quinto juego, el argentino venció directamente al número uno del ranking mundial.

El sexto duelo también terminó igualado y el marcador quedó entonces 2-1 a favor del noruego, con tres empates. Carlsen logró imponer su experiencia en el tramo final y ganó las dos últimas partidas para cerrar el enfrentamiento con cuatro victorias, una derrota y tres tablas.

Más allá del resultado general, el triunfo de Faustino tiene un enorme valor simbólico por el rival al que enfrentó. Magnus Carlsen, de 35 años, es cinco veces campeón mundial de ajedrez clásico y durante años ocupó el primer puesto del ranking internacional.

Para Oro, en cambio, se trata de un nuevo capítulo de una carrera marcada por récords de precocidad. En mayo de 2026 se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, luego de completar su tercera norma en el Sardinia World Chess Festival con 12 años, 6 meses y 26 días.

El argentino ya había establecido otro récord en junio de 2024, cuando se convirtió en el Maestro Internacional más joven de todos los tiempos. Además, su crecimiento también se refleja en el ajedrez online: superó los 3.000 puntos de rating blitz en Chess.com y se metió entre los diez mejores jugadores de la plataforma.

No es la primera vez que derrota a Carlsen

La victoria del lunes no fue la primera vez que Faustino Oro consiguió vencer a Magnus Carlsen en una partida online. En marzo de 2024, cuando tenía apenas 10 años, ya había derrotado al noruego en una partida bullet, la modalidad más veloz del ajedrez virtual, con apenas un minuto para cada jugador.

Aquel resultado había generado una enorme repercusión y llevó a que en Argentina comenzaran a apodarlo “el Messi del ajedrez” por su edad y la dimensión de sus logros.

Ahora, dos años después, volvió a conseguirlo frente al mismo rival, aunque en una modalidad diferente y ante un Carlsen que continúa siendo uno de los máximos referentes del deporte.

El resultado global fue favorable al noruego, pero la victoria individual de Oro volvió a dejar una imagen contundente: con solo 12 años, el argentino ya es capaz de derrotar al mejor ajedrecista del mundo en una partida mano a mano.