Gustavo Costas tiene todo acordado para volver a dirigir tras su salida de Racing

Gustavo Costas está muy cerca de volver a sentarse en un banco de suplentes . Apenas tres meses después de finalizar su tercer ciclo en Racing, el entrenador argentino alcanzó un principio de acuerdo para asumir nuevamente la conducción de Cerro Porteño, uno de los grandes equipos de Paraguay.

El Clausura de fútbol local programó la fecha 11 con cambio de horarios y un encuentro como gran atractivo

La llegada de Costas se produciría luego de la salida de Ariel Holan, quien quedó en la mira tras una serie de resultados adversos . Cerro Porteño fue eliminado de la Copa Libertadores, perdió el clásico frente a Olimpia y además tuvo un comienzo irregular en el torneo local, con apenas dos victorias en seis partidos.

Según trascendió, el acuerdo entre el entrenador argentino y la dirigencia del conjunto azulgrana ya está encaminado y solo resta que se haga oficial la salida de Holan para confirmar el regreso de Costas. De concretarse, será una vuelta muy especial para el técnico, que dejó una importante huella durante su anterior paso por la institución.

Costas conoce muy bien el fútbol paraguayo. Su primera experiencia internacional como entrenador fue justamente en ese país, al frente de Guaraní entre 2001 y 2003. Posteriormente, en 2005, asumió en Cerro Porteño, donde comenzó una etapa exitosa que se extendió hasta 2007.

Con el equipo azulgrana conquistó el Torneo Clausura y el Apertura de 2005, además del título anual, y posteriormente volvió a celebrar en el Clausura 2006. Su vínculo con Paraguay continuó luego con pasos por Olimpia y nuevamente Guaraní, club al que regresó años más tarde.

El último paso de Costas por Racing

El entrenador dejó Racing en mayo de este año, después de que la dirigencia decidiera ponerle fin a su tercera etapa en el club. Su salida se produjo tras la eliminación en la Copa Sudamericana, luego del empate ante Caracas que dejó a la Academia fuera de la competencia.

A pesar del final de ciclo, Costas se marchó con dos títulos internacionales de enorme peso. En 2024 llevó a Racing a conquistar la Copa Sudamericana, derrotando a Cruzeiro en la final, y en 2025 consiguió la Recopa Sudamericana frente a Botafogo. De esa manera, el club volvió a celebrar un título internacional después de 36 años.

Durante sus 134 partidos en esta última etapa, Costas obtuvo 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas, con una efectividad cercana al 58%.

Ahora, el entrenador tendrá la posibilidad de iniciar un nuevo desafío en un lugar que conoce y donde ya supo ser campeón. Si se confirma su llegada, Costas volverá a Paraguay con la misión de recuperar a un Cerro Porteño que atraviesa un momento deportivo complicado.