Patinaje Artístico: más de 80 patinadoras participaron del Provincial en el Velódromo Alejo Chancay

En el Velódromo Alejo Chancay, San Juan disfrutó de una competencia de enorme calidad y participación.

Campeones. San Juan tuvo su Provincial de Patinaje Artístico y se vieron a las mejores exponentes de la disciplina de la provincia.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte, la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan (FPAASJ) llevó adelante con éxito su 3° Torneo Provincial, que se desarrolló del jueves 20 al sábado 22 de agosto en el Multipropósito Vicente A. Chancay.

La competencia reunió a más de 80 patinadoras de diferentes niveles y categorías: Escuela Formativa, Copa —de Quinta a Primera—, Nacional Básico, Nacional Intermedia, World Skate, GM, Debutantes, Adaptados y divisionales A y B. También formaron parte del programa las disciplinas de Danza, con Solo Dance y Free Dance.

Durante las tres jornadas, las deportistas mostraron el nivel técnico y artístico alcanzado a lo largo de la temporada, en una competencia que contó con un importante acompañamiento de público y familias desde las gradas.

Como parte de la programación, también se realizaron las correspondientes revisiones técnicas de disciplinas, que tuvieron lugar el miércoles 19, previo al inicio del torneo, y el domingo 23 de agosto, una vez finalizada la competencia.

El certamen tuvo su cierre oficial el sábado 22, alrededor de las 20, luego de la última premiación. Desde la FPAASJ agradecieron a patinadoras, entrenadores, jueces y familias por el compromiso demostrado durante el desarrollo de esta nueva fecha provincial.