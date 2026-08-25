Boca confirmó otras dos salidas y firmó el mayor éxodo de futbolistas de la era Riquelme en este mercado

Once jugadores del Xeneize ya se marcharon en esta ventana invernal y la lista podría llegar al menos a catorce.

Desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del departamento de fútbol de Boca a principios de 2020, antes como vice de Jorge Ameal y desde fines de 2023 como presidente de la institución, se registraron muchas salidas a lo largo de los mercados de pases.

Las más numerosas fueron a mediados de cada año, respondiendo a los movimientos que se generan en las ligas más importantes de Europa. Con 11 bajas en la actual ventana invernal, este es el mayor éxodo de jugadores de su gestión. Y la nómina podría ampliarse en breve.

El éxodo continúa en el Xeneize El Xeneize acaba de confirmar las bajas de Marcelo Weigandt (préstamo por un año con opción de compra obligatoria según objetivos a cumplir) y Mauricio Benítez (transferencia al Royal Antwerp de Bélgica, donde ya había estado a préstamo el último año y medio). Ninguno de los dos jugadores iban a ser tenidos en cuenta por el Vasco Arruabarrena, al igual que otros que ya se despidieron y otros que permanecen en la entidad y están próximos a cruzar la puerta de salida.

Rescindieron sus vínculos Ander Herrera, Nicolás Orsini y Edinson Cavani, mientras que Marcelo Saracchi fue vendido al Houston Dynamo de la MLS. En tanto, varios juveniles fueron a buscar suerte y sumar experiencia al exterior, como los casos de Santiago Zampieri, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, quienes ya se entrenaban con el plantel profesional y tienen contrato vigente. Por otra parte, experimentados como Agustín Martegani (a Independiente Medellín) y Lucas Janson (Gimnasia La Plata) se alejaron en busca de relanzar sus carreras. Y todavía están pendientes las salidas de Juan Barinaga (iría a Racing), Williams Alarcón (Atlanta United) y Exequiel Zeballos (sería transferido a Europa).

Hasta ahora, el mayor número de salidas en un mercado se había registrado en junio de 2023, cuando se efectuaron nueve bajas: Agustín Rossi, Agustín Sández, Alan Varela, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Martín Payero, Óscar Romero, Luis Vázquez y Nicolás Orsini (sin contar el gris contractual de Sebastián Villa, que rompió unilateralmente su vínculo en ese último semestre del año). En junio de 2021 (ocho en total) y junio de 2022 (siete) se habían dado los otros mercados cuantiosos respecto a partidas.