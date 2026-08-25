Boca confirmó otras dos salidas y firmó el mayor éxodo de futbolistas de la era Riquelme en este mercado

Desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del departamento de fútbol de Boca a principios de 2020, antes como vice de Jorge Ameal y desde fines de 2023 como presidente de la institución, se registraron muchas salidas a lo largo de los mercados de pases.
Las más numerosas fueron a mediados de cada año, respondiendo a los movimientos que se generan en las ligas más importantes de Europa. Con 11 bajas en la actual ventana invernal, este es el mayor éxodo de jugadores de su gestión. Y la nómina podría ampliarse en breve.
El éxodo continúa en el Xeneize
El Xeneize acaba de confirmar las bajas de Marcelo Weigandt (préstamo por un año con opción de compra obligatoria según objetivos a cumplir) y Mauricio Benítez (transferencia al Royal Antwerp de Bélgica, donde ya había estado a préstamo el último año y medio). Ninguno de los dos jugadores iban a ser tenidos en cuenta por el Vasco Arruabarrena, al igual que otros que ya se despidieron y otros que permanecen en la entidad y están próximos a cruzar la puerta de salida.
Rescindieron sus vínculos Ander Herrera, Nicolás Orsini y Edinson Cavani, mientras que Marcelo Saracchi fue vendido al Houston Dynamo de la MLS. En tanto, varios juveniles fueron a buscar suerte y sumar experiencia al exterior, como los casos de Santiago Zampieri, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, quienes ya se entrenaban con el plantel profesional y tienen contrato vigente. Por otra parte, experimentados como Agustín Martegani (a Independiente Medellín) y Lucas Janson (Gimnasia La Plata) se alejaron en busca de relanzar sus carreras. Y todavía están pendientes las salidas de Juan Barinaga (iría a Racing), Williams Alarcón (Atlanta United) y Exequiel Zeballos (sería transferido a Europa).
Hasta ahora, el mayor número de salidas en un mercado se había registrado en junio de 2023, cuando se efectuaron nueve bajas: Agustín Rossi, Agustín Sández, Alan Varela, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Martín Payero, Óscar Romero, Luis Vázquez y Nicolás Orsini (sin contar el gris contractual de Sebastián Villa, que rompió unilateralmente su vínculo en ese último semestre del año). En junio de 2021 (ocho en total) y junio de 2022 (siete) se habían dado los otros mercados cuantiosos respecto a partidas.
Dentro del análisis no se consideró el retiro de Carlos Tevez (a mediados de 2021) ni tampoco los préstamos y salidas de juveniles que no eran considerados en el plantel profesional o tenían un considerable número de minutos o partidos en primera.
Mercado de pases: todas las salidas durante la era Riquelme:
Enero 2020 (4): Paolo Goltz, Kevin Mac Allister, Daniele De Rossi y Alexis Mac Allister
Junio 2020 (8): Marcos Díaz, Junior Alonso, Marcelo Weigandt, Nahuel Molina, Sebastián Pérez, Iván Marcone, Bebelo Reynoso y Jan Hurtado
Enero 2021 (3): Pol Fernández, Walter Bou y Wanchope Ábila
Junio 2021 (7): Esteban Andrada, Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Nicolás Capaldo, Franco Soldano, Leonardo Jara y Mauro Zárate
Enero 2022 (2): Lisandro López y Edwin Cardona
Junio 2022 (5): Carlos Izquierdoz, Eros Mancuso, Jorman Campuzano, Cristian Pavón y Toto Salvio
Enero 2023 (1): Carlos Zambrano
Junio 2023 (9): Agustín Rossi, Agustín Sández, Alan Varela, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Martín Payero, Óscar Romero, Luis Vázquez y Nicolás Orsini
Enero 2024 (5): Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Valentín Barco, Diego González y Aaron Molinas
Junio 2024 (6): Equi Fernández, Ezequiel Bullaude, Vicente Taborda, Norberto Briasco, Luca Langoni y Darío Benedetto
Enero 2025 (6): Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Gary Medel, Pol Fernández, Juan Ramírez y Cristian Medina
Junio 2025 (3): Marcelo Saracchi, Marcos Rojo y Chiquito Romero
Enero 2026 (6): Frank Fabra, Cristian Lema, Ignacio Miramón, Luis Advíncula, Lucas Blondel y Brian Aguirre
Junio 2026 (13): Marcelo Weigandt, Marcelo Saracchi, Santiago Zampieri, Mauricio Benítez, Ander Herrera, Agustín Martegani, Lucas Janson, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini, Nicolás Orsini y Edinson Cavani (Juan Barinaga y Exequiel Zeballos)