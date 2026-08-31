    • 31 de agosto de 2026 - 11:58

    Imputaron al mecánico alcoholizado que atropelló y mató a su vecina en Rawson: no podrá manejar por un año

    Germán Maza fue acusado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y el consumo de alcohol. La víctima, Estela Carrizo, tenía 69 años y murió tras permanecer 36 horas internada.

    El mecánico Germán Maza conducía con casi el triple de alcohol en sangre que el permitido por ley.&nbsp;

    El mecánico Germán Maza conducía con casi el triple de alcohol en sangre que el permitido por ley. 

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    Germán Maza, el conductor de 36 años que atropelló y provocó la muerte de Estela Gladys Carrizo en Rawson, quedó imputado este lunes por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo y por manejar bajo los efectos del alcohol.

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    La audiencia de formalización se realizó este 31 de agosto, luego de que Carrizo, de 69 años, muriera como consecuencia de las heridas sufridas en el siniestro vial ocurrido el sábado 22 de agosto en Villa San Damián. En la misma audiencia trascendió que el hombre es mecánico de profesión y que la víctima era una vecina de su barrio.

    La acusación contra el conductor alcoholizado

    Según la investigación de la UFI Delitos Especiales, Maza circulaba en una Volkswagen Amarok por calle José María Paz, de Oeste a Este. Al llegar a Rivadavia, perdió el control y comenzó a derrapar hacia la banquina.

    La camioneta terminó embistiendo a Carrizo y a Víctor Andrés Alaniz, quienes se encontraban en la esquina, y luego continuó su recorrido hasta subir a la vereda y chocar contra un árbol.

    Carrizo permaneció internada durante aproximadamente 36 horas, pero falleció el lunes 24 de agosto debido a la gravedad de las lesiones. Alaniz también sufrió heridas.

    Un año de investigación y sin carnet para el mecánico

    Durante la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía solicitó que la investigación continúe durante un año. La jueza Flavia Allende hizo lugar al pedido y además dispuso que Maza permanezca un año sin carnet de conducir.

    El acusado estuvo acompañado por la abogada Filomena Noriega, quien le recomendó no declarar en esta etapa del proceso. Por ese motivo, Maza se abstuvo de prestar declaración.

    De acuerdo con lo que trascendió de la investigación, el hombre habría manifestado en otro contexto que se quedó sin frenos antes de perder el control de la camioneta. Sin embargo, esa versión no pudo ser expuesta por el propio acusado durante la audiencia.

    Ahora, la fiscalía deberá avanzar con las pericias y demás medidas de prueba para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y qué responsabilidad penal tuvo Maza en la muerte de Carrizo. Entre las pruebas, hay un video del hecho que es contundente, una cámara de seguridad registró a lo lejos a la mujer cuando esperaba el colectivo y a la camioneta, guiada por Maza, que la embistió de forma intempestiva cuando estaba fuera totalmente de la calzada.

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