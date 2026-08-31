    • 31 de agosto de 2026 - 09:40

    Asesinaron a Rosendo Leguizamón, un jubilado de 74 años y cuatro vecinos quedaron detenidos

    Ángel Leguizamón apareció atado y con un cable alrededor del cuello dentro de su casa. Las cámaras de la cuadra fueron clave para identificar a los sospechosos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un jubilado de 74 años fue asesinado dentro de su casa en Merlo y cuatro personas que vivían en propiedades linderas quedaron detenidas, acusadas de haber participado del crimen.

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    La víctima, identificada como Ángel Rosendo Leguizamón, fue encontrada por un amigo en su casa de la calle Isarra al 5400. Las cámaras de seguridad registraron a los sospechosos entrando y saliendo del domicilio y la Justicia investiga un posible robo seguido de homicidio.

    El amigo de Leguizamón había ido a visitarlo y encontró la puerta de entrada abierta y la vivienda completamente revuelta. Al ingresar al dormitorio descubrió el cuerpo y llamó al 911.

    Los efectivos de la subcomisaría del Barrio Matera constataron que el hombre había sido asesinado. Según el médico de la ambulancia, la muerte se habría producido entre seis y ocho horas antes del hallazgo.

    Cómo encontraron al jubilado asesinado

    Leguizamón tenía un cable alrededor del cuello y las piernas atadas. Además, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y heridas de arma blanca en la zona intercostal.

    Los investigadores también detectaron lesiones defensivas en las manos y los brazos, un elemento que indicaría que estuvo consciente durante parte del ataque.

    La Policía Científica secuestró en la casa dos cuchillos de cocina que podrían haber sido utilizados durante la agresión y serán sometidos a peritajes.

    Una de las principales hipótesis apunta a un robo. En una primera inspección se detectó que faltaba el teléfono celular de la víctima y la casa estaba desordenada.

    Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que la cerradura no tenía signos de haber sido forzada. Por ese motivo, sospechan que Leguizamón pudo haber conocido a sus atacantes o haberles permitido ingresar voluntariamente.

    La fiscalía analiza si los agresores le exigieron dinero mientras lo atacaban, aunque la investigación continúa y todavía resta determinar con precisión el móvil del crimen.

    Las cámaras registraron a cuatro vecinos entrando y saliendo de la casa

    El fiscal Martín Schebes, de la UFI N°4 de Morón, trabajó en la escena junto a las instructoras Paula Salvo y Lorena Stratta.

    El análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra permitió determinar que cuatro personas ingresaron y salieron de la casa de Leguizamón. Según la investigación, todas residían en propiedades cercanas a la casa de la víctima.

    Tras una serie de allanamientos de urgencia fueron detenidos Víctor Rubén M., de 42 años; Ludmila Alejandra M., de 26; María Rosa M., de 60; y Sergio Leonel S., de 38.

    Durante los procedimientos, la Policía secuestró tres teléfonos celulares, prendas de vestir que habrían utilizado los sospechosos y otras dos cuchillas, cuya posible relación con el asesinato deberá ser determinada mediante peritajes.

    Los cuatro quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

    La causa continúa abierta y uno de los puntos centrales que deberá resolver la Justicia será qué participación tuvo cada uno de los detenidos en el ataque.

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