Rawson convirtió un basurero a cielo abierto en una paseo familiar que tiene hasta un skate park

El municipio de Rawson continúa con el plan de convertir los basureros a cielo abierto que la misma gente genera en espacios de recreación para toda la familia. En el marco de su aniversario inaugurará un nuevo paseo que tiene hasta un skate park donde antes había basura acumulada y hasta restos de animales.

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En el 2024, DIARIO DE CUYO publicó una nota sobre el basurero a cielo abierto que se formó en la vereda Oeste de Calle Zapiola, en el corazón de Villa Hipódromo , detrás de una conocida fábrica de cerámicos y del Club Juvenil Rawson . En esa ocasión, las autoridades municipales prometieron convertir este vertedero de basura en una paseo familiar como hizo con otros espacios similares. Y la promesa se cumplió.

El paseo cuenta con un mural que tiene la imagen de artistas y deportistas argentinos destacados.

El viernes 4 de septiembre , fecha en la que Rawson celebrará oficialmente su 84° aniversario , a las 19, se desarrollará el acto central con la inauguración del Paseo de la Argentinidad , ubicado sobre calle Zapiola en Villa Hipódromo, una obra que sintetiza la decisión de transformar espacios abandonados en lugares para la comunidad.

El nuevo paseo fue desarrollado en un sector que anteriormente funcionaba como un basural a cielo abierto y que, a partir de una inversión con fondos municipales de $120.000.000, se convirtió en un nuevo espacio público destinado al deporte, la recreación, la cultura y el encuentro de las familias.

El nuevo paseo cuenta con skate park, arenero, playón de usos múltiples cerrado, pérgolas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, carteles nomencladores, torres con luminarias LED de 150 watts y bolardos luminosos. También se realizaron trabajos de pintura integral, construcción de veredines, cordones y rampas, sembrado de césped y árboles, nivelación, relleno y compactación general.

Las instalaciones incluyen un playón polideportivo cerrado.

Uno de sus principales atractivos será la intervención artística de sus espacios a través de murales que rendirán homenaje a grandes referentes argentinos del deporte y la música, entre ellos Lionel Messi, Diego Maradona, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Carlos “Indio” Solari, Luis Alberto “Flaco” Spinetta, Carlos "La Mona" Giménez, entre otros.

De esta manera, un lugar que durante años estuvo asociado al abandono será recuperado para convertirse en patrimonio de los vecinos, combinando infraestructura, identidad argentina, cultura, deporte y espacio público.

Más obras y actividades por el aniversario

En el marco de su 84° aniversario, la Municipalidad de Rawson llevará adelante una intensa agenda de actividades que tendrá como protagonistas a la obra pública, la recuperación de espacios, la generación de oportunidades y el desarrollo del departamento, con inauguraciones y propuestas que se extenderán desde el lunes 31 de agosto hasta el lunes 7 de septiembre.

La celebración tendrá un marcado carácter institucional y será también una muestra del proceso de transformación que atraviesa Rawson, con intervenciones que alcanzan distintos puntos del departamento y que apuntan a mejorar la infraestructura, recuperar lugares que durante años permanecieron postergados y generar nuevos espacios de encuentro para las familias.

Lunes 31 de agosto

A LAS 18. Inauguración de la Plaza 1 de Diciembre y Playón "Lionel Messi"

Lugar: Barrio Franklin Rawson.

Barrio Franklin Rawson. Detalles: Apertura del nuevo espacio verde equipado con pérgolas, mesas, bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, cartel nomenclador y luminarias LED. Quedará también inaugurado el playón multiusos para actividades deportivas y recreativas.

Martes 1 de septiembre

A las 16. 1° Encuentro Municipal "Rawson Nexo Minero"

Lugar: Complejo Cultural y Deportivo La Superiora.

Complejo Cultural y Deportivo La Superiora. Detalles: Jornada de vinculación para la innovación, formación y desarrollo de proveedores del sector minero. Contará con empresas, capacitaciones, oferta educativa y la Oficina de Empleo. Inscripciones abiertas en https://rwsn.ar/nexominero.

Jueves 3 de septiembre

A las 18. Inauguración de Remodelaciones y Sector de Juegos

Lugar: Parque Provincial de Rawson Papa Francisco.

Parque Provincial de Rawson Papa Francisco. Detalles: celebración familiar por la puesta en valor integral del parque y la apertura del sector infantil. Incluye el show en vivo de Amadeo y Las Guerreras K-POP: “La batalla por la imaginación”.

Viernes 4 de septiembre (Día Central del 84° Aniversario)

A las 9,30. Inauguración de la Galería de los Intendentes

Lugar: Palacio Municipal.

Palacio Municipal. Detalles: acto institucional en reconocimiento a los mandatarios departamentales desde el retorno de la democracia en 1983

Lunes 7 de septiembre

A las 18. Inauguración de la Plaza La Paz.

Inauguración de la Plaza La Paz. Lugar: Barrio UOYEP, conocido como Los Plásticos.

Barrio UOYEP, conocido como Los Plásticos. Detalles: la intervención contempla la instalación de pérgolas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, carteles nomencladores y luminarias LED de 150 watts, además de la construcción de un playón multiusos para ampliar las alternativas deportivas y recreativas del sector.

Con obras en los barrios, recuperación de espacios que estaban degradados, nuevos lugares para el deporte y la recreación, políticas de formación para el empleo y una apuesta por preservar la memoria y la identidad rawsina, el municipio celebrará un nuevo aniversario mostrando resultados y proyectando los desafíos que vienen.