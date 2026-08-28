Preocupación en Rawson por un incendio de pastizales cerca de Calle 5: temían que alcanzara las casas

El fuego comenzó cerca de la 1.30 de este viernes en inmediaciones de Calle 5, entre Alfonso XIII y General Acha. Bomberos controló el área durante las primeras horas.

La madrugada de este viernes volvió a generar preocupación entre vecinos de Rawson, luego de que se registrara un incendio de pastizales en inmediaciones de Calle 5, entre Alfonso XIII y General Acha. El fuego comenzó durante la madrugada y demandó la intervención de personal especializado para evitar que las llamas se propagaran.

Desde el Destacamento de Bomberos de Rawson informaron que el fuego se inició cerca de la 1.30 de la madrugada y que las tareas para controlar el foco se extendieron hasta las primeras horas de este viernes. El área afectada ya fue controlada y el trabajo de los bomberos permitió evitar que las llamas avanzaran hacia otros sectores.

La presencia del fuego generó preocupación entre vecinos de la zona, que permanecieron atentos ante el riesgo de que las llamas pudieran propagarse debido a la vegetación seca existente en el lugar.

El nuevo episodio ocurre apenas unos días después del devastador incendio que afectó a vecinos de Pocito, una situación que dejó a muchas familias en alerta ante la aparición de nuevos focos. El siniestro de mayor magnitud ocurrió el miércoles 26 de agosto, durante una jornada marcada por el viento Zonda, en calle Alfonso XVIII, entre calles 10, 11 y 12.

En ese caso, el fuego avanzó rápidamente sobre la vegetación seca y terminó alcanzando viviendas y animales, además de dejar al menos cuatro personas heridas. La magnitud de aquel incendio y la velocidad con la que se propagaron las llamas generaron preocupación entre los vecinos de distintos departamentos, especialmente por las condiciones de sequedad y la presencia de fuertes ráfagas de viento.