Diez familias perdieron todo y 4 personas sufrieron quemaduras, el dramático balance del incendio en Pocito

El incendio que avanzó desde una zona de pastizales y alcanzó viviendas en calle 11 y Alfonso XIII, en Pocito, dejó un saldo de 20 familias afectadas y más de 70 personas damnificadas , según confirmó Gabriela Rodrigo, subsecretaria de Promoción Social, en diálogo con Radio Sarmiento.

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La funcionaria explicó que el fuego comenzó alrededor de las 11.30 y avanzó rápidamente hasta alcanzar los fondos de las viviendas. Del total de casas afectadas, 10 sufrieron pérdidas totales y otras 10 tuvieron daños parciales .

“Estamos hablando de algunas viviendas de materiales y otras de adobe, con techo de caña. El incendio, la verdad, fue muy rápido”, señaló Rodrigo.

La emergencia también dejó personas afectadas por el fuego y el humo. Según detalló la subsecretaria, cuatro personas sufrieron quemaduras de consideración mínima y fueron trasladadas a hospitales . Además, algunos damnificados debieron recibir atención médica por inhalación de humo.

Rodrigo contó que varias familias intentaron rescatar sus pertenencias mientras las llamas avanzaban. En algunos casos también intentaron poner a salvo a sus animales. Sin embargo, algunos perros murieron como consecuencia del incendio .

La funcionaria explicó que, ante la situación, se recomendó a las familias realizar una autoevacuación, especialmente en el caso de niños y adultos mayores. Algunos se trasladaron a viviendas de familiares, mientras que otros decidieron permanecer en sus casas.

Colchones, frazadas, agua y alimentos para los damnificados

Durante las primeras horas de asistencia, el Gobierno provincial entregó colchones, frazadas, agua y viandas a las familias afectadas. La ayuda se puso en marcha luego de que se activara el protocolo de emergencia.

“Se ha realizado la primera asistencia para que anoche pudieran pasar la noche, ya sea con familiares, con autoevacuación o en el mismo lugar”, explicó Rodrigo. La situación se complicó además por el corte del suministro eléctrico provocado por el incendio.

El Gobierno relevará las viviendas para definir la ayuda

Rodrigo adelantó que durante la mañana se realizaría un nuevo relevamiento en la zona para determinar con mayor precisión los daños y establecer qué asistencia recibirá cada familia. En particular, se analizará la situación de las 10 familias que perdieron completamente sus viviendas.

La funcionaria indicó que una de las alternativas que se evalúa es entregar materiales para que las familias puedan reconstruir sus viviendas, especialmente porque algunas personas manifestaron que no quieren abandonar el lugar donde viven.

“Eso es lo que se va a determinar ahora por este relevamiento final. Ese es uno de los pedidos de nuestro gobernador para poder llegar a las familias y brindarles la mejor contención”, afirmó.

Cómo continuará la asistencia

Rodrigo señaló que el equipo de emergencia tenía previsto trasladarse al lugar alrededor de las 10 de la mañana, una vez finalizada la reunión de coordinación con las áreas involucradas.

La subsecretaria explicó que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano interviene principalmente después de que ocurre una emergencia, para contener a las familias y determinar los daños, mientras que organismos como Protección Civil y Bomberos actúan en la primera respuesta y en las tareas de evacuación.

Preparan un plan ante posibles lluvias y emergencias

Durante la entrevista, Rodrigo también se refirió al trabajo del comité de crisis que comenzó a funcionar ante la posibilidad de nuevas contingencias climáticas. Según explicó, distintas áreas del Gobierno, fuerzas de seguridad y organismos de emergencia trabajan para mejorar la coordinación y contar con recursos disponibles frente a lluvias, deshielo, incendios, sismos y otras situaciones de emergencia.

“Tenemos el problema climático del Super Niño, donde se esperan muchas lluvias”, sostuvo la funcionaria, y remarcó que la provincia busca anticiparse a posibles situaciones que puedan afectar a la población.