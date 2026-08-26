El diario británico Financial Times analizó el colapso financiero de las familias argentinas

El endeudamiento de las familias argentinas traspasó las fronteras nacionales. El prestigioso periódico británico Financial Times dedicó un extenso reportaje a analizar la crítica situación financiera que atraviesan casi 6 millones de personas (cifra que roza los 5,86 millones de deudores con atrasos), un fenómeno impulsado por la caída del poder adquisitivo, la contracción del consumo y el peso de los créditos de corto plazo y digitales.
El informe global pone el foco en cómo los hogares luchan a diario para honrar compromisos asumidos no para consumos suntuarios, sino en muchos casos para cubrir gastos corrientes, alimentos y servicios básicos, reflejando un marcado deterioro del tejido social y económico del país.
Los ejes principales de la crisis de morosidad:
El volumen del problema: Según datos procesados de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), la morosidad trepó hasta afectar al 27,1% de los deudores del sistema financiero.
El impacto en jóvenes: Uno de los datos más alarmantes que marcan los analistas es el salto de la morosidad en la franja etaria de 18 a 25 años, donde el índice de incumplimiento trepó con fuerza hasta superar el 40%.
Fintech y créditos rápidos: El informe destaca el rol de las plataformas digitales, billeteras virtuales y proveedores no financieros de crédito, canales donde la irregularidad superó ampliamente a la del sistema bancario tradicional, reflejando una peligrosa dependencia del dinero rápido ante la emergencia económica.
La mirada internacional: El periódico británico subraya cómo las familias se encuentran atrapadas en una "espiral de deudas" intentando hacer malabares con salarios que perdieron terreno frente a la inflación y el costo de vida.
Este radiografía financiera profundiza el debate local sobre el verdadero alcance de la recuperación económica y el peso real que el endeudamiento familiar representa para el futuro inmediato del consumo masivo en la Argentina.