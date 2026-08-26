La UBA distinguió a Rita Segato con el título Doctor Honoris Causa

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó su máxima distinción académica, el título de Doctor Honoris Causa, a la reconocida antropóloga, feminista y escritora Rita Segato, en reconocimiento a su trayectoria intelectual y su aporte fundamental al pensamiento crítico latinoamericano y los estudios de género.

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La ceremonia de entrega se convirtió en un espacio de profunda reflexión sobre las violencias contemporáneas, los feminismos del Sur Global, el avance de las derechas y los desafíos políticos que atraviesan las democracias de la región. Durante su discurso, la académica remarcó la urgencia de repensar los lazos comunitarios y la necesidad de construir herramientas teóricas arraigadas en las realidades de los pueblos latinoamericanos.

Trayectoria académica: La UBA destacó el peso internacional de sus investigaciones, especialmente en el análisis de las violencias de género, los cuerpos como territorio de conquista y los femicidios vinculados a estructuras de poder patriarcal y colonial.

El rol del pensamiento crítico: Segato puso el foco en la necesidad de descolonizar el conocimiento académico y fortalecer los lazos comunitarios frente al individualismo y la fragmentación social impulsada por el contexto político actual.

Voces del feminismo latinoamericano: La distinción reunió a referentes del ámbito académico, de los derechos humanos y de movimientos sociales, consolidando a la intelectual como una de las pensadoras clave para interpretar las tensiones políticas y sociales de la época.

Con este reconocimiento, la alta casa de estudios suma a su lista de honor a una de las figuras intelectuales más influyentes de las últimas décadas, cuyo trabajo teórico ha marcado la agenda de los movimientos de mujeres y de los debates sociológicos en todo el continente.

Quién es Rita Segato? Una referente ineludible del pensamiento crítico

Antropóloga, feminista y escritora, Rita Laura Segato (nacida en Buenos Aires en 1951) es una de las intelectuales más influyentes de América Latina en el campo de los estudios de género, los derechos humanos y la descolonialidad.

Trayectoria y formación: Se formó inicialmente en musicoterapia en la Universidad Nacional de Buenos Aires y posteriormente se doctoró en Antropología por la Universidad de Queens (Belfast, Irlanda del Norte).

Docencia internacional: Durante gran parte de su carrera académica se desempeñó como profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia (UnB), donde hoy es profesora emérita, además de dictar clases y conferencias en numerosas universidades de todo el mundo.

Aporte teórico fundamental: Es mundialmente reconocida por sus investigaciones sobre la violencia de género, los femicidios y las estructuras patriarcales. Conceptos suyos como la "pedagogía de la crueldad" y el análisis de la violación no como un acto de deseo sexual, sino como un acto de poder y de castigo político, cambiaron radicalmente la forma de entender las violencias machistas.

Reconocimientos y obra: Es autora de libros fundamentales como La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, La guerra contra las mujeres y Contra-pedagogías de la crueldad. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples distinciones doctorales y premios internacionales por su aporte a la emancipación y los derechos humanos.