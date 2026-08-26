Caputo anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios con fondos de la ANSES

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este miércoles un nuevo esquema para intentar ampliar la oferta de créditos hipotecarios en Argentina. La medida contempla utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para que los bancos puedan acceder a financiamiento de mayor plazo y, de esta manera, contar con más herramientas para otorgar préstamos destinados a la compra de viviendas.

El anuncio se realizó en el Palacio de Hacienda, en una jornada atravesada por el debate sobre el aumento de la morosidad y la necesidad de reactivar el crédito y la actividad económica.

La propuesta establece que el FGS podrá ofrecer recursos a los bancos mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo de largo plazo . Las entidades competirán para obtener esos fondos y deberán ofrecer una determinada rentabilidad al organismo.

El objetivo es solucionar uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sistema financiero: los bancos reciben buena parte de sus depósitos a plazos cortos, pero los créditos hipotecarios requieren financiamiento durante períodos mucho más extensos.

Con un mayor fondeo de largo plazo, el Gobierno busca que las entidades tengan capacidad para incrementar la cantidad de hipotecas disponibles y mejorar las condiciones de acceso para quienes buscan comprar una vivienda.

Qué pasará con el dinero del FGS

El esquema no contempla que el fondo previsional compre directamente las hipotecas otorgadas por los bancos. La alternativa elegida consiste en que el FGS coloque parte de sus recursos en depósitos bancarios de largo plazo.

Según las explicaciones difundidas, los plazos podrían extenderse por dos, tres o cinco años, dependiendo de las condiciones de las licitaciones. De esta manera, los bancos contarían con una fuente de financiamiento más estable para sostener préstamos hipotecarios de mayor duración.

El anuncio llega en medio del debate por la morosidad

La medida se conoce mientras el sistema financiero argentino enfrenta un escenario de alta morosidad y bajo nivel de crédito. El Gobierno busca, al mismo tiempo, avanzar con medidas destinadas a ampliar el financiamiento y estimular la actividad económica.

El anuncio de Caputo se produjo además pocas horas antes de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal.