El ministro Luis Caputo anunciará este miércoles nuevas medidas económicas

El ministro de Economía, Luis Caputo , brindará este miércoles a las 10 una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar nuevas medidas económicas. La definición surgió de la reunión de la mesa política del Gobierno, aunque por el momento no trascendieron oficialmente los detalles del anuncio.

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La conferencia se realizará poco antes de una jornada clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con dos proyectos centrales para el programa económico de Javier Milei : la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal .

La decisión de realizar la conferencia de Caputo se conoció luego del encuentro de la mesa política en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli , en la Casa Rosada. La reunión se extendió durante más de dos horas y media y, al igual que en los últimos encuentros, no hubo una foto oficial al finalizar.

Durante el cónclave se analizaron especialmente los dos proyectos económicos que serán tratados este miércoles en Diputados. También se repasó la agenda del Senado, que el jueves deberá tratar pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

Otro de los temas abordados fue la visita del papa León XIV a la Argentina .

El Gobierno busca aprobar dos proyectos clave

En la Casa Rosada confían en contar con los votos necesarios para aprobar tanto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como la iniciativa de Inocencia Fiscal.

La reforma del BCRA es una de las principales prioridades legislativas del Gobierno. El propio Milei se involucró en la explicación del proyecto desde julio y encabezó su presentación ante funcionarios, legisladores y en distintas apariciones públicas.

El oficialismo prepara una sesión extensa en Diputados y busca evitar un escenario similar al ocurrido con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que sufrió modificaciones importantes durante su tratamiento en el Senado.

Para esta nueva etapa, el Gobierno reforzó la estrategia de comunicación y sumó a distintos dirigentes para defender las iniciativas. Entre ellos aparecen Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem, Silvana Giudici, Juliana Santillán y Nicolás Mayoraz.

La mesa política es encabezada por Karina Milei y Santilli y también participan Caputo, Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt, Fabián Fernández, Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo.

Este martes, además, participó nuevamente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Dos semanas atrás había sido convocado Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado.