    • 25 de agosto de 2026 - 19:34

    Manuel Adorni tiene 15 días más para justificar su patrimonio ante la Justicia

    El juez Ariel Lijo aceptó el pedido del exjefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía le había pedido explicaciones sobre más de 20 puntos vinculados a sus bienes y movimientos de dinero.

    Manuel Adorni.

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    El exjefe de Gabinete Manuel Adorni consiguió una prórroga de 15 días para presentar ante la Justicia la documentación con la que deberá responder a un extenso requerimiento sobre su patrimonio. El pedido fue aceptado este martes por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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    La solicitud había sido presentada por la defensa de Adorni, que argumentó que necesitaba acceder a documentación incorporada al expediente para poder responder a las inconsistencias señaladas por la fiscalía. El plazo original vencía este martes.

    Además, Lijo autorizó que la defensa obtenga copias de archivos extraídos del teléfono del contratista Matías Tabar, considerado un testigo clave en la investigación. La diligencia se realizará este miércoles.

    Más de 20 puntos bajo análisis

    El fiscal Gerardo Pollicita había intimado a Adorni a explicar más de 20 cuestiones relacionadas con su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.

    Entre los puntos que deberá aclarar figura el origen de los dólares en efectivo declarados en sus declaraciones juradas y la documentación que respalde dos préstamos familiares mencionados por el exfuncionario.

    La fiscalía también pidió precisiones sobre el dinero utilizado para comprar un Jeep, adquirir el lote 380 del country Indio Cuá y financiar las obras realizadas en esa propiedad.

    Uno de los aspectos que generó especial interés está relacionado con los 245.000 dólares que Adorni habría abonado a Tabar por la remodelación integral de su vivienda. También deberá explicar el origen de los fondos utilizados para pagar muebles del departamento de Miró 550, operación que habría sido realizada en efectivo y en dólares.

    El requerimiento alcanza además a la compra y las mejoras de un inmueble en Caballito, ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares.

    Otro de los puntos bajo análisis es la eventual utilización de terceras personas para realizar compras o pagos en nombre del grupo familiar.

    También investigan sus inversiones en bitcoin

    La fiscalía incluyó preguntas sobre las operaciones con criptoactivos y, específicamente, sobre el origen del capital con el que Adorni aseguró haber comenzado a invertir en bitcoin.

    El requerimiento de Pollicita constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que Adorni presente sus explicaciones y documentación, la fiscalía deberá evaluar si resultan suficientes o si corresponde avanzar con otras medidas en la investigación.

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