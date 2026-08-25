Cabello, reelecto en la CGT: "Vamos a seguir poniéndole el pecho a las balas" y le tendió una mano a la oposición

Eduardo Cabello fue reelecto este martes al frente de la CGT San Juan y, apenas consumada la proclamación, utilizó su discurso para enviar un mensaje hacia los sectores sindicales que decidieron romper con la central obrera.

Cabello ganó las elecciones de la CGT por aclamación con el aval de 54 sindicatos y el respaldo nacional de Daer: los nombres de la conducción

Eduardo Cabello quedó a un paso de renovar en la CGT San Juan y Daer cargó contra la disidencia

Frente a la militancia reunida en la sede del SUOES, el dirigente de la UOCRA habló de unidad, acuerdos para sumar a los gremios de las 62 Organizaciones y de la Mesa Intersindical.

“Vamos a ir por las demás personas. Vamos a acordar. Lo hemos quedado con Daer. Nadie sobra”, afirmó Cabello durante su discurso de reelección.

La definición llegó después de un proceso electoral que terminó con una lista única. De los 64 sindicatos habilitados para votar, participaron 54 y todos respaldaron a Cabello, por lo que la nueva conducción fue proclamada por aclamación ante Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional.

El resultado le permitirá a Cabello permanecer otros cuatro años al frente de la central obrera sanjuanina y llevar su permanencia en el cargo a 22 años. La lista que encabezó como representante de la UOCRA quedó integrada, entre otros dirigentes, por Ricardo Cardozo, de STOTAC; Iván Malla, de AOMA; y Lilia Martín, de Luz y Fuerza.

Con la elección ya definida, Cabello buscó bajar el tono de la disputa interna y planteó como próximo objetivo ampliar la representación de la central. Su mensaje apuntó directamente a los gremios que no participaron de la lista y que habían conformado espacios opositores a su conducción.

La referencia incluyó tanto a sectores vinculados a las 62 Organizaciones Peronistas como a la Mesa Intersindical, que finalmente decidió no participar del plenario en el que se produjo la proclamación.

La frase de Cabello estuvo en línea con el planteo que había realizado minutos antes Héctor Daer, quien durante el plenario había convocado a los sectores que quedaron afuera a regresar a la estructura de la CGT y participar del debate.

El dirigente nacional había sido contundente al marcar que su presencia en San Juan tenía como objetivo ordenar y fortalecer la central obrera: “Puedo respetar a la Intersindical, pero vengo a organizar a la CGT San Juan”.

Cabello tomó ese mensaje y lo convirtió en una señal de apertura. El objetivo, según planteó, será recomponer la unidad del movimiento obrero provincial y sumar a los sindicatos que decidieron no formar parte del armado que terminó consagrando a la nueva conducción.

En otro tramo de su discurso, el reelecto secretario General reivindicó el papel que tendrá la CGT durante los próximos cuatro años y anticipó que la central continuará ocupando un lugar activo frente a los conflictos que atraviesen a los trabajadores. En ese sentido, Cabello aseguró que la CGT “va a seguir poniéndole el pecho a las balas”.