Cabello ganó las elecciones de la CGT por aclamación con el aval de 54 sindicatos y el respaldo nacional de Daer: los nombres de la conducción

Eduardo Cabello continuará al frente de la CGT San Juan durante otros cuatro años. El secretario General de la central obrera fue reelegido este martes por aclamación, en un plenario en el que participaron 54 de los 64 sindicatos que estaban en condiciones de votar. Todos los gremios presentes respaldaron la lista única encabezada por el dirigente de la UOCRA.

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La elección terminó así con el proceso de renovación de autoridades y confirmó la continuidad de Cabello, quien cumplirá un nuevo mandato al frente de la central obrera sanjuanina. De esta manera, cuando complete este período, totalizará 22 años como secretario General de la CGT San Juan.

La jornada tuvo lugar en la sede del SUOES, donde se desarrolló el acto y se concentró la dirigencia sindical. Allí, el secretario del Interior de la CGT nacional, Héctor Daer, fue el encargado de proclamar a la lista ganadora.

La nómina quedó encabezada por Cabello, de la UOCRA, y tiene como principales integrantes a Ricardo Cardozo, de STOTAC; Iván Malla, de AOMA; y Lilia Martín, de Luz y Fuerza.

El resultado se produjo luego de que la Mesa Intersindical, el espacio que había expresado una disidencia con la conducción de Cabello, decidiera retirarse del plenario. Con la oposición fuera de la elección, la lista única fue finalmente respaldada por la totalidad de los sindicatos que participaron del acto.

Durante el plenario, Daer había marcado además una posición clara frente a la disidencia interna. “Puedo respetar a la Intersindical, pero vengo a organizar a la CGT San Juan”, sostuvo ante los dirigentes.

El dirigente nacional reivindicó el peso de la CGT como principal representación del movimiento obrero y diferenció a la central de otras expresiones sindicales. “La CGT es la CGT. Y nada tiene el efecto que tiene la CGT en la sociedad argentina”, afirmó.

En esa misma línea, Daer sostuvo que cuando la central obrera adopta una decisión, su impacto excede a las estructuras sindicales: “Cuando la CGT decide algo, eso se traduce en un movimiento de masas”.

El secretario del Interior también convocó a los sectores que quedaron fuera a participar del debate interno. “Vengan todos y debatamos. Hablemos y nos respetemos”, expresó, al tiempo que agradeció a los dirigentes que decidieron integrarse a la nueva conducción.